U ranim jutarnjim satima zabeležen je slab zemljotres na području Beograda, koji, prema prvim podacima, nije izazvao materijalnu štetu niti uznemirenje među građanima.

Prema informacijama Republičkog seizmološkog zavoda, potres se dogodio oko 3 časa iza ponoći, a njegova magnituda iznosila je 1,7 stepeni po Rihterovoj skali. Reč je o vrlo slabom zemljotresu koji se retko može osetiti i uglavnom ne predstavlja opasnost.

Nadležni nastavljaju da prate seizmičku aktivnost na teritoriji Srbije, a stručnjaci ističu da su ovakvi potresi uobičajeni i da nema razloga za zabrinutost.