Arena Premium 1

09.00     Fudbal UEFA Liga šampiona: Sporting – Arsenal

10.00     Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd

12.00     Fudbal UEFA Liga šampiona: Real Madrid – Bajern

14.30     Košarka Evroliga: Crvena zvezda – Paris

16.30     Košarka Evroliga: Olimpijakos - Real Madrid

18.30     Košarka Evroliga: Studio

19.30     Košarka Evroliga: Efes – Partizan

21.30     Košarka Evroliga: Studio

23.00     NBA: LA Lejkers – Oklahoma

01.00     Košarka NBA: Klivlend – Atlanta

04.00     Košarka NBA: LA Klipers – Oklahoma

 

Arena Premium 2

06.00     Košarka Evroliga: Crvena zvezda – Paris

08.00     Košarka NBA: Toronto – Majami

12.30     Košarka NBA dejli

12.45     Košarka NBA: LA Lejkers – Oklahoma

14.30     Košarka Evroliga: Barselona – Panatinaikos

16.30     Zalgiris – Dubai Košarka Evroliga

18.45     Fudbal UEFA Liga Evrope: Braga – Betis

21.00     Fudbal UEFA Liga šampiona: Barselona – Atletiko

23.00     Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio

00.00     Košarka Evroliga: Efes – Partizan

02.00     Košarka Evroliga: Monako – ASVEL

04.00     Rukomet EHF Liga Šampiona: Kielce – Szeged

 

Eurosport 1

06.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2

07.30     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, žene

08.30     Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale

09.30     Magazin: Cycling Show, Biciklizam

10.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2

11.00     Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins

13.00     Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

13.30     Magazin: Cycling Show, Biciklizam

14.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2

15.30     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 3

17.45     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, žene

18.30     Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

19.00     Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins

22.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 3

23.00     Biciklizam: PRO Serija, Scheldeprijs, muškarci