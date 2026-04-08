Arena Premium 1
09.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Sporting – Arsenal
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd
12.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Real Madrid – Bajern
14.30 Košarka Evroliga: Crvena zvezda – Paris
16.30 Košarka Evroliga: Olimpijakos - Real Madrid
18.30 Košarka Evroliga: Studio
19.30 Košarka Evroliga: Efes – Partizan
21.30 Košarka Evroliga: Studio
23.00 NBA: LA Lejkers – Oklahoma
01.00 Košarka NBA: Klivlend – Atlanta
04.00 Košarka NBA: LA Klipers – Oklahoma
Arena Premium 2
06.00 Košarka Evroliga: Crvena zvezda – Paris
08.00 Košarka NBA: Toronto – Majami
12.30 Košarka NBA dejli
12.45 Košarka NBA: LA Lejkers – Oklahoma
14.30 Košarka Evroliga: Barselona – Panatinaikos
16.30 Zalgiris – Dubai Košarka Evroliga
18.45 Fudbal UEFA Liga Evrope: Braga – Betis
21.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Barselona – Atletiko
23.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
00.00 Košarka Evroliga: Efes – Partizan
02.00 Košarka Evroliga: Monako – ASVEL
04.00 Rukomet EHF Liga Šampiona: Kielce – Szeged
Eurosport 1
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2
07.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, žene
08.30 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale
09.30 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
10.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2
11.00 Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins
13.00 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
13.30 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
14.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 3
17.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, žene
18.30 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
19.00 Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 3
23.00 Biciklizam: PRO Serija, Scheldeprijs, muškarci
Komentari (0)