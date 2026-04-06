Arena Premium 1
10.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Radnik - Crvena zvezda
12.30 Fudbal Italijanska liga: Udineze – Komo
15.00 Fudbal Italijanska liga: Leče – Atalanta
17.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 29. kola
18.00 Fudbal: Juventus – Đenova
20.00 Fudbal Francuska liga: Pregled 28. kola
20.45 Fudbal Italijanska liga: Napoli – Milan
22.45 Arena njuz
23.00 ABA liga: Igokea - Crvena zvezda
00.45 Košarka ABA liga: Budućnost – Partizan
02.50 Košarka NCAA: Finale
Arena Premium 2
06.00 NBA: Filadelfija – Detroit
08.00 Košarka ABA liga: Igokea - Crvena zvezda
10.00 Košarka ABA liga: Budućnost – Partizan
11.44 Rukomet Bundesliga: Fukse Berlin – Lajpcig
13.15 Košarka NBA dejli
13.30 Fudbal Čempionšip: Portsmut – Oksford
16.00 Fudbal Čempionšip: Votford – Čarlton
18.30 Fudbal Čempionšip: Svonzi – Midlsbro
21.00 Fudbal Španska liga: Đirona – Viljareal
23.00 Košarka NBA: Boston – Toronto
01.00 Košarka NBA: Atlanta – Njujork
Eurosport 1
04.00 Snuker: Tur šampionata, Finale
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci
07.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, žene
08.30 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade
09.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci
11.00 Karling: WC, Ogden, muškarci, Finale
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci
13.30 Biciklizam: Tur Muskron, žene
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 1
17.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci
19.00 Snuker: Tur šampionata, Finale
20.00 Fristajl skijanje: Snow League, Laks, Halfpipe
21.00 Snoubord: Snow League, Laks, Halfpipe
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 1
