Rjabkov: Rusija nema nameru da napusti zapadnu hemisferu

Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je da Moskva nema nameru da napusti zapadnu hemisferu.

"Rusija nema nameru da napusti zapadnu hemisferu, bez obzira na to šta Vašington govori. Opsednuti su idejom da izbace Rusiju, kao i Kinu, iz regiona", rekao je Rjabkov tokom posete Havani, prenosi agencija RIA Novosti.

Rjabkov je nazvao Kubu jednim od prioriteta ruske spoljne politike, napominjući da Moskva ne može izdati "Ostrvo slobode" i da je to "potpuno isključeno".

"Obezbeđivanje energetske bezbednosti Kube ostaje glavni prioritet za Rusiju. Prerano je reći kakvi će biti sledeći koraci. Opšte je poznato da se ne ograničavamo samo na isporuku nafte koja je već stigla na ostrvo tankerom 'Anatolij Kolodkin'", naveo je on.

Prema njegovim rečima, "nezakonita priroda američke blokade ostrva je očigledna mnogima u međunarodnoj zajednici".

Kako je naveo, podrška Kubi biće pružena zajednički sa ruskim partnerima, na osnovu potrebe zaštite principa međunarodnog prava i ravnopravnosti država.

Kuba se suočava sa energetskom krizom, koja se pogoršala nakon izvršne naredbe predsednika SAD Donalda Trampa 29. januara, podseća RIA i ocenjuje da je to rezultiralo periodičnim nestancima struje i povremenim protestima.

Vlada u Havani tvrdi da Vašington koristi energetsku blokadu da uguši ekonomiju zemlje i učini uslove života nepodnošljivim za njeno stanovništvo.

(Tanjug/RIA Novosti)

Zelenski: Ukrajina će poštovati uskršnje primirje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je sa će Kijev poštovati uskršnji prekid vatre, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin proglasio uskršnje primirje.

"Ukrajina je više puta saopštila da je spremna za recipročne korake. Predložili smo prekid vatre tokom uskršnjih praznika ove godine i delovaćemo u skladu s tim", naveo je Zelenski na Telegramu.

Istakao je da je ljudima potreban Uskrs bez pretnji i pravi pomak ka miru, preneo je Ukrinform.

Ruski predsednik Vladimir Putin proglasio je uskršnje primirje, saopštila je sinoć pres-služba Kremlja. U saopštenju se navodi da je odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, u vezi sa približavanjem pravoslavnog praznika Uskrsa, proglašen prekid vatre od 16.00 sati po moskovskom vremenu (15.00 sati po srednjeevropskom vremenu) 11. aprila do kraja dana 12. aprila, preneo je TASS.

Ističe se da Moskva očekuje da će ukrajinska strana slediti ruski primer u vezi sa uskršnjim primirjem. Navodi se da je Putin, takođe, naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju.