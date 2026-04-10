22.00 RTS1

Dara iz Jasenovca

Posle hrvatsko-nemačke ofanzive na Kozari, lokalno stanovništvo završava u koncentracionim logorima. Među njima je i desetogodišnja Dara sa majkom i dva brata. O sudbini oca ne znaju ništa. Užas koji će preživeti preko Jasenovca do logora Stara Gradiška učiniće da Dara odraste preko noći. Darinu majku i starijeg brata ubijaju, a smisao njenog života postaje da sačuva život mlađeg brata. Uloge: Nataša Ninković, Nataša Drakulić...

22.30 UNA TV

Pavle, apostol Hristov

Pavle, koji je prešao put od najzloglasnijeg progonitelja hrišćana do najuticajnijeg Hristovog apostola, svoje poslednje dane provodi u mračnoj i sumornoj zatvorskoj ćeliji čekajući smaknuće po naređenju cara Nerona. Uloge: Džejms Fokner, Džim Kavizel, Olivije Martinez.

00.15 Prva

96 sati: Istanbul

Brajana Milsa, penzionisanog agenta CIA, ništa nije moglo da spreči da spase kćerku Kim iz ruku otmičara. Kada se otac jednog od otmičara koga je pritom ubio zakune na osvetu i zarobi Brajana i njegovu ženu za vreme porodičnog odmora u Istanbulu, Brajan koristi specijalističke veštine da odvede svoju porodicu na sigurno i sistematski, jednog po jednog, pobije sve otmičare. Uloge: Lijam Nison, Famke Jansen, Rade Šerbedžija.