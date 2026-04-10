RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Ulica lipa, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Rodoslavci

13.55 Jedan dan

14.35 Zdravstveni dnevnik

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

15.55 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija

21.00 Novi početak

22.05 Dara iz Jasenovca, film

00.20 Vesti

00.35 Kulturni dnevnik

00.50 Za kim zvono zvoni, film

03.25 Dnevnik

04.00 Rodoslavci

04.30 Gastronomad

Najava

Dara iz Jasenovca 22.05 RTS1

Istorijska drama reditelja Predraga Antonijevića, a po scenariju Nataše Drakulić, govori o stradanjima srpskih, jevrejskih i romskih muškaraca, žena i dece u logoru smrti Jasenovac, u doba Nezavisne Države Hrvatske, tokom Drugog svetskog rata. Glavnog lika, devojčicu Daru, tumači Biljana Čekić. U ostalim ulogama: Marko Janketić, Igor Đorđević, Nataša Ninković, Bojan Žirović, Jovo Maksić...

RTS2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Poletarac

08.25 Prodavnica igračaka

08.40 Lovrov dizajn

08.55 Neven

09.25 Ružne reči

09.40 Plava ptica na Maldivima

09.40 Zanimanje dete

09.55 #Zona talenta

10.20 Inkluzija – Zajedno ostvarujemo snove

10.50 Eko perspektive

11.25 Prevaspitani

11.50 Kliker za…: Pčelarenje – Marina Petković

12.25 Dozvolite

12.55 Do detalja: Enes Halilović

13.30 Đorđe Marjanović – Ko nekad u osam

14.00 Saljut 7, film

15.55 Ženski raj 9, serija

16.40 Da nam nije

17.00 Eko minijature

17.05 Nauka 2025

17.35 Staro srpsko pisano nasleđe

18.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.25 Festival na RTS(Kan 2023): Filmofili, film

20.05 Arheokuhinja: Za trpezom kneza Velimira

21.05 Ženski raj 9, serija

21.55 Čas anatomije

22.45 Studio znanja

23.35 Minari, film

01.35 Hor RTS i hor Kolibri: Maksimilijan Štajnberg – Strasna sedmica

02.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.40 Staro srpsko pisano nasleđe

03.20 Arheokuhinja: Za trpezom kneza Velimira

04.15 Eko minijature

04.20 Nauka 2025

04.45 Eko perspektive

Filmofili 18.25 RTS2

„Filmofili“ je francuski doku-fikcijski film u režiji Arnoa Deplešena, koji slavi magiju kinematografije. Film prati Pola Dedalusa koga u različitim životnim dobima tumače Milo Mašado-Grane, Matje Amalrik i drugi, kao priču o odrastanju jednog filmofila. Premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Kanu 2024. godine. Uloge: Luj Birman, Dominik Paini, Klement Erviju-Ležer.

Pink

05.30 Novo jutro

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.30 Odbačena, igrana serija

22.20 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

Prva

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 96 sati: Istanbul, igrani film

01.45 Na mestu zločina sa Mašanom

02.15 Ekskluziv

02.30 Mali haos, igrani film

Najava

MasterChef Srbija, V sezona, 11. epizoda, 22.00 Prva

Takmičare večeras u "MasterChefu Srbija" dočekuje potpuno drugačija kuhinja - neobično je dekorisana u skladu sa zadatkom i studio bez sudija. Tema je čuvena srpska bajka "Čardak ni na nebu ni na zemlji" i novi izazov - potrebno je da naprave predjelo, glavno jelo i desert inspirisano ovom pričom. Nakon kratkog dogovaranja, takmičari počinju kuvanje. Nedugo zatim pojavljuju se gostujuće sudije. To su čuveni šefovi: Tom Gretić, Nikola Rosić i poslastičar Krsto Radović. Oni saopštavaju timovima da će oni degustirati jela koja prave i doneti bitnu odluku - jela tima koji se najlošije snađe Masterchef sudije Filip, Nenad i Ljubica neće ni probati. Ko odlazi na Balkon, a ko ide u još jedan krug eliminacija saznajte večeras od 22.00 na Prvoj televiziji

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Signal, igrani film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Sanjalica 19.05 B92

Sanem se nalazi između dve vatre, jer se dva brata zaljube u nju. Ona mora da bira između Emrea koji joj je pomogao kad je bilo najteže i Džana za kojim joj srce ludi.

STB

05.53 Vesti

06.00 Biljana za vas

06.50 TV Šopingmanija

07.00 Beograde dobro jutro

08.00 Vesti

08.05 Beograde dobro jutro

09.00 Vesti

09.05 Beograde dobro jutro

10.00 Vesti

10.07 TV Šopingmanija

10.20 Bg proleće

11.00 Vesti

11.10 Moj grad

12.00 Tehnomanija karavan sreće

12.30 Otvoreni Balkan

13.45 TV Šopingmanija

14.00 Bg 011 Dnevnik

14.35 Teleshop

15.00 Vesti

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

16.00 Tehnomanija karavan sreće

16.30 Teleshop

17.00 Vesti

17.10 Vaše zdravlje naša briga

17.25 Ne (obične priče) Sa Lenkom i ludim Perom

18.00 Vesti

18.10 TV Šopingmanija

18.30 Moja polisa

19.05 Vesti

19.10 Vaše zdravlje naša briga

19.40 TV Šopingmanija

20.00 Vesti

20.15 Neustrašive žene Srbije

20.45 TV Šopingmanija

21.00 Vesti

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.00 Vesti

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

22.55 TV Šopingmanija

23.10 Vesti

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Biljana za Vas

00.15 Vesti

00.22 TV Šopingmanija

00.35 Priča dana

01.00 Neustrašive žene Srbije

01.30 Vaše zdravlje naša briga

02.30 Noćni progam

Najava

Neustrašive žene Srbije 20.15 STB

Koliko je blistavih, revolucionarnih, genijalnih umova nepravedno proterano iz istorije i razvejano iz javnog sećanja, samo zato što su bile žene...

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Čavka, igrani film

11.30 Evo čoveka – posveta Hristu Raspetom

12.00 TV Dnevnik

12.20 Put krsta, kulturno-umetnički program

13.00 Veliki petak - Povest studenička

13.40 Varljivo sunce, igrani film

16.40 Snagom vere

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Hilandarsko vekovanje - U slavu večnog života

18.05 Kosovski zavet - odanost Bogu i istini

18.52 Vrata spasa - postom i molitvom do spasenja i vaskrsenja

19.27 Vaskrs 2022 Manastir Staro Hopovo, muzički program

19.30 TV dnevnik

20.05 Evo čoveka – posveta Hristu Raspetom

20.30 Veliki petak - Povest studenička

21.10 Put krsta

21.50 Snagom vere

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Hilandarsko vekovanje - Smena straže

22.55 Čavka, igrani film

00.30 Veliki petak - Povest studenička

01.10 Put krsta

Najava

Put krsta 21.10 RTV1

„Evo dana koji je sav noć", kaže za Veliki petak Sveti Nikolaj Srpski. "Hristos na Golgoti! Spasitelj na krstu! Pravednik u mukama! Ko ima savesti neka se stidi. Ko ima srca neka plače"... Na Veliki petak, u kontekstu priče o strašnom sudilištu na kojem su se sreli gordost, interes, izdaja i - Ljubav, Sofija Ljukovčan i ekipa Umetničkog programa RTV Vojvodine, vode svoje gledaoce u Kapelu Časnog krsta u Malom Zvorniku, koju narod, zbog istorijske povezanosti, ali i sličnosti sa manastirom Ostrog, naziva i Mali Ostrog. Građena između 1932. i 1934. godine, u sklopu podzemnog, tajnog grada Karađorđevića, ova svetinja u obliku je krsta, ukopana u zemlju - dužine i širine od po 33 metra i isto tolike visine - u znak godina života koje je Spasitelj proveo na Zemlji. Urednik i autor: Sofija Ljukovčan

RTV Pančevo

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.20 Kroz vihor vremena

13.00 Tajne vinove loze, serija

14.10 Podvizi

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Uključenje u izvlačenje nagradne igre „Karavan sreće kreće - Tehnomanija“

18.00 Tajne vinove loze, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 RTV Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove.Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

07.50 Ben-Hur, igrani film

11.30 Deset božijih zapovesti, igrani film

15.20 Idi mi dođi mi, domaći igrani film

16.50 Mis tajni agent 2, igrani film

18.50 Drumska kafana, igrani film

21.00 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija

22.00 Šest metaka, igrani film

00.05 Jahači na duge staze, igrani film

Najava

Mis tajni agent 2 16.50 SUPERSTAR

Nakon što je sprečila napad na izboru za mis Sjedinjenih Američkih Država, na koji se prijavila kao takmičarka, FBI agent Grejsi postala je prava medijska zvezda.

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.35 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.40 MasterChef Srbija

14.45 Popadija, serija

15.30 Hotel, serija

16.25 Radna akcija sa Tamarom

17.30 Urgentni centar, igrana serija

18.30 Ubice mog oca, igrana serija

19.45 Velike oči, film

21.30 Andrija i Andelka, serija

22.00 Hotel, serija

22.45 Popadija, igrana serija

Blic TV

05.45 Blic dan

12.50 Neka ti je slatko

13.35 Državni službenik, serija

14.30 Zabranjeno voće, serija

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

18.00 Istine i laži, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Usekovanje, igrani film

00.25 Biseri

UNA TV

09.35 Ljubavne veze

10.15 Esmeralda

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.10 Mi nismo anđeli, domaći film

15.05 Rubi, serija

15.55 Esmeralda

16.45 Popodne

18.30 Una dan

19.00 Ljubavne veze, igrana serija

19.45 Esmeralda

20.35 Zabranjena ljubav, serija

21.30 Holivudiranje

22.30 Pavle, apostol Hristov, film

00.25 Kralj Artur, igrani film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 ABS šou

09.00 Tech Lifestyle

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Vrane, film

13.00 City Hype

14.00 Kafana na Balkanu, film

15.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Gagi Đogani

16.00 Jutro, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 Mobil auto

23.00 Crna mušica, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

06.00 Ljubav i Meri, igrani film

07.40 Toni Erdman, igrani film

10.55 Bamzi i veštičina ćerka, animirani film

12.10 Bamzi i gromopuc, film

13.20 Modiljani, film

15.30 Niko slavan, film

17.05 Jezero divljih gusaka, film

19.00 Čekajući Anju, igrani film

21.00 Kuća kraljevog namesnika, film

22.55 Bruklin, film

00.55 Poslednji portret, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 GrađaNIN

22.30 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Đino Kuva Ljubav

13.00 Jedi, lutaj, uživaj

14.10 Rik Stajn: Mediteranski izleti

15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti

16.00 Izlet sa Kertisom Stounom

16.30 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi brzi porodični obroci

19.00 Đino Kuva Ljubav

20.00 Tragom hrane: Južna Afrika

Star Movies

05.25 Još sam živa, igrana serija

06.00 Poverljive priče, igrani film

07.30 Emodži film

09.30 Prijatelji, film

11.50 Bornova nadmoć, film

14.00 Pol Blart: Policajac iz tržnog centra 2, igrani film

16.00 Grozomora 2: Ukleta Noć veštica, film

17.55 Matorani 2, igrani film

20.00 Džejson Borna, igrani film

22.30 Progonjen, igrani film

Star Life

06.00 Dadilja

07.35 Uvod u anatomiju

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Uvod u anatomiju

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Dadilja

17.05 Dobri doktor

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Uvod u anatomiju

21.00 Dnevnik za Džordana, film

22.55 Bračne vode