RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Ulica lipa, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Rodoslavci
13.55 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
15.55 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
21.00 Novi početak
22.05 Dara iz Jasenovca, film
00.20 Vesti
00.35 Kulturni dnevnik
00.50 Za kim zvono zvoni, film
03.25 Dnevnik
04.00 Rodoslavci
04.30 Gastronomad
Dara iz Jasenovca 22.05 RTS1
Istorijska drama reditelja Predraga Antonijevića, a po scenariju Nataše Drakulić, govori o stradanjima srpskih, jevrejskih i romskih muškaraca, žena i dece u logoru smrti Jasenovac, u doba Nezavisne Države Hrvatske, tokom Drugog svetskog rata. Glavnog lika, devojčicu Daru, tumači Biljana Čekić. U ostalim ulogama: Marko Janketić, Igor Đorđević, Nataša Ninković, Bojan Žirović, Jovo Maksić...
RTS2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Poletarac
08.25 Prodavnica igračaka
08.40 Lovrov dizajn
08.55 Neven
09.25 Ružne reči
09.40 Plava ptica na Maldivima
09.40 Zanimanje dete
09.55 #Zona talenta
10.20 Inkluzija – Zajedno ostvarujemo snove
10.50 Eko perspektive
11.25 Prevaspitani
11.50 Kliker za…: Pčelarenje – Marina Petković
12.25 Dozvolite
12.55 Do detalja: Enes Halilović
13.30 Đorđe Marjanović – Ko nekad u osam
14.00 Saljut 7, film
15.55 Ženski raj 9, serija
16.40 Da nam nije
17.00 Eko minijature
17.05 Nauka 2025
17.35 Staro srpsko pisano nasleđe
18.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.25 Festival na RTS(Kan 2023): Filmofili, film
20.05 Arheokuhinja: Za trpezom kneza Velimira
21.05 Ženski raj 9, serija
21.55 Čas anatomije
22.45 Studio znanja
23.35 Minari, film
01.35 Hor RTS i hor Kolibri: Maksimilijan Štajnberg – Strasna sedmica
02.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.40 Staro srpsko pisano nasleđe
03.20 Arheokuhinja: Za trpezom kneza Velimira
04.15 Eko minijature
04.20 Nauka 2025
04.45 Eko perspektive
Filmofili 18.25 RTS2
„Filmofili“ je francuski doku-fikcijski film u režiji Arnoa Deplešena, koji slavi magiju kinematografije. Film prati Pola Dedalusa koga u različitim životnim dobima tumače Milo Mašado-Grane, Matje Amalrik i drugi, kao priču o odrastanju jednog filmofila. Premijerno je prikazan na Filmskom festivalu u Kanu 2024. godine. Uloge: Luj Birman, Dominik Paini, Klement Erviju-Ležer.
Pink
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.30 Odbačena, igrana serija
22.20 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
Prva
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 96 sati: Istanbul, igrani film
01.45 Na mestu zločina sa Mašanom
02.15 Ekskluziv
02.30 Mali haos, igrani film
MasterChef Srbija, V sezona, 11. epizoda, 22.00 Prva
Takmičare večeras u "MasterChefu Srbija" dočekuje potpuno drugačija kuhinja - neobično je dekorisana u skladu sa zadatkom i studio bez sudija. Tema je čuvena srpska bajka "Čardak ni na nebu ni na zemlji" i novi izazov - potrebno je da naprave predjelo, glavno jelo i desert inspirisano ovom pričom. Nakon kratkog dogovaranja, takmičari počinju kuvanje. Nedugo zatim pojavljuju se gostujuće sudije. To su čuveni šefovi: Tom Gretić, Nikola Rosić i poslastičar Krsto Radović. Oni saopštavaju timovima da će oni degustirati jela koja prave i doneti bitnu odluku - jela tima koji se najlošije snađe Masterchef sudije Filip, Nenad i Ljubica neće ni probati. Ko odlazi na Balkon, a ko ide u još jedan krug eliminacija saznajte večeras od 22.00 na Prvoj televiziji
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Signal, igrani film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Sanjalica 19.05 B92
Sanem se nalazi između dve vatre, jer se dva brata zaljube u nju. Ona mora da bira između Emrea koji joj je pomogao kad je bilo najteže i Džana za kojim joj srce ludi.
STB
05.53 Vesti
06.00 Biljana za vas
06.50 TV Šopingmanija
07.00 Beograde dobro jutro
08.00 Vesti
08.05 Beograde dobro jutro
09.00 Vesti
09.05 Beograde dobro jutro
10.00 Vesti
10.07 TV Šopingmanija
10.20 Bg proleće
11.00 Vesti
11.10 Moj grad
12.00 Tehnomanija karavan sreće
12.30 Otvoreni Balkan
13.45 TV Šopingmanija
14.00 Bg 011 Dnevnik
14.35 Teleshop
15.00 Vesti
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.00 Tehnomanija karavan sreće
16.30 Teleshop
17.00 Vesti
17.10 Vaše zdravlje naša briga
17.25 Ne (obične priče) Sa Lenkom i ludim Perom
18.00 Vesti
18.10 TV Šopingmanija
18.30 Moja polisa
19.05 Vesti
19.10 Vaše zdravlje naša briga
19.40 TV Šopingmanija
20.00 Vesti
20.15 Neustrašive žene Srbije
20.45 TV Šopingmanija
21.00 Vesti
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.00 Vesti
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
22.55 TV Šopingmanija
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za Vas
00.15 Vesti
00.22 TV Šopingmanija
00.35 Priča dana
01.00 Neustrašive žene Srbije
01.30 Vaše zdravlje naša briga
02.30 Noćni progam
Neustrašive žene Srbije 20.15 STB
Koliko je blistavih, revolucionarnih, genijalnih umova nepravedno proterano iz istorije i razvejano iz javnog sećanja, samo zato što su bile žene...
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Čavka, igrani film
11.30 Evo čoveka – posveta Hristu Raspetom
12.00 TV Dnevnik
12.20 Put krsta, kulturno-umetnički program
13.00 Veliki petak - Povest studenička
13.40 Varljivo sunce, igrani film
16.40 Snagom vere
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Hilandarsko vekovanje - U slavu večnog života
18.05 Kosovski zavet - odanost Bogu i istini
18.52 Vrata spasa - postom i molitvom do spasenja i vaskrsenja
19.27 Vaskrs 2022 Manastir Staro Hopovo, muzički program
19.30 TV dnevnik
20.05 Evo čoveka – posveta Hristu Raspetom
20.30 Veliki petak - Povest studenička
21.10 Put krsta
21.50 Snagom vere
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Hilandarsko vekovanje - Smena straže
22.55 Čavka, igrani film
00.30 Veliki petak - Povest studenička
01.10 Put krsta
Put krsta 21.10 RTV1
„Evo dana koji je sav noć", kaže za Veliki petak Sveti Nikolaj Srpski. "Hristos na Golgoti! Spasitelj na krstu! Pravednik u mukama! Ko ima savesti neka se stidi. Ko ima srca neka plače"... Na Veliki petak, u kontekstu priče o strašnom sudilištu na kojem su se sreli gordost, interes, izdaja i - Ljubav, Sofija Ljukovčan i ekipa Umetničkog programa RTV Vojvodine, vode svoje gledaoce u Kapelu Časnog krsta u Malom Zvorniku, koju narod, zbog istorijske povezanosti, ali i sličnosti sa manastirom Ostrog, naziva i Mali Ostrog. Građena između 1932. i 1934. godine, u sklopu podzemnog, tajnog grada Karađorđevića, ova svetinja u obliku je krsta, ukopana u zemlju - dužine i širine od po 33 metra i isto tolike visine - u znak godina života koje je Spasitelj proveo na Zemlji. Urednik i autor: Sofija Ljukovčan
RTV Pančevo
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.20 Kroz vihor vremena
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Podvizi
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Uključenje u izvlačenje nagradne igre „Karavan sreće kreće - Tehnomanija“
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
Žene iz mog sokaka 21.00 RTV Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove.Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
07.50 Ben-Hur, igrani film
11.30 Deset božijih zapovesti, igrani film
15.20 Idi mi dođi mi, domaći igrani film
16.50 Mis tajni agent 2, igrani film
18.50 Drumska kafana, igrani film
21.00 Zvaćeš se Varvara, domaća igrana serija
22.00 Šest metaka, igrani film
00.05 Jahači na duge staze, igrani film
Mis tajni agent 2 16.50 SUPERSTAR
Nakon što je sprečila napad na izboru za mis Sjedinjenih Američkih Država, na koji se prijavila kao takmičarka, FBI agent Grejsi postala je prava medijska zvezda.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.35 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.40 MasterChef Srbija
14.45 Popadija, serija
15.30 Hotel, serija
16.25 Radna akcija sa Tamarom
17.30 Urgentni centar, igrana serija
18.30 Ubice mog oca, igrana serija
19.45 Velike oči, film
21.30 Andrija i Andelka, serija
22.00 Hotel, serija
22.45 Popadija, igrana serija
Blic TV
05.45 Blic dan
12.50 Neka ti je slatko
13.35 Državni službenik, serija
14.30 Zabranjeno voće, serija
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Istine i laži, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Usekovanje, igrani film
00.25 Biseri
UNA TV
09.35 Ljubavne veze
10.15 Esmeralda
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.10 Mi nismo anđeli, domaći film
15.05 Rubi, serija
15.55 Esmeralda
16.45 Popodne
18.30 Una dan
19.00 Ljubavne veze, igrana serija
19.45 Esmeralda
20.35 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.30 Pavle, apostol Hristov, film
00.25 Kralj Artur, igrani film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 ABS šou
09.00 Tech Lifestyle
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Vrane, film
13.00 City Hype
14.00 Kafana na Balkanu, film
15.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Gagi Đogani
16.00 Jutro, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Mobil auto
23.00 Crna mušica, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
06.00 Ljubav i Meri, igrani film
07.40 Toni Erdman, igrani film
10.55 Bamzi i veštičina ćerka, animirani film
12.10 Bamzi i gromopuc, film
13.20 Modiljani, film
15.30 Niko slavan, film
17.05 Jezero divljih gusaka, film
19.00 Čekajući Anju, igrani film
21.00 Kuća kraljevog namesnika, film
22.55 Bruklin, film
00.55 Poslednji portret, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 GrađaNIN
22.30 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Đino Kuva Ljubav
13.00 Jedi, lutaj, uživaj
14.10 Rik Stajn: Mediteranski izleti
15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti
16.00 Izlet sa Kertisom Stounom
16.30 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalovi brzi porodični obroci
19.00 Đino Kuva Ljubav
20.00 Tragom hrane: Južna Afrika
Star Movies
05.25 Još sam živa, igrana serija
06.00 Poverljive priče, igrani film
07.30 Emodži film
09.30 Prijatelji, film
11.50 Bornova nadmoć, film
14.00 Pol Blart: Policajac iz tržnog centra 2, igrani film
16.00 Grozomora 2: Ukleta Noć veštica, film
17.55 Matorani 2, igrani film
20.00 Džejson Borna, igrani film
22.30 Progonjen, igrani film
Star Life
06.00 Dadilja
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Dadilja
17.05 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Uvod u anatomiju
21.00 Dnevnik za Džordana, film
22.55 Bračne vode
