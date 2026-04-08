00.00 Prva

U krevetu sa drugima

Džejk i Lejni kao studenti zajedno i neplanirano gube nevinost, a zatim svako krene svojim putem. Sreću se posle 12 godina u Njujorku i shvataju da imaju zajednički problem, jer nijedno od njih ne može da ostvari dužu vezu. Odlučni da ostanu prijatelji usprkos međusobnoj privlačnosti, dogovoraju se da im veza ostane platonska, što je mnogo lakše reći nego uraditi... Uloge: Džejson Sudiekis, Alison Bri.

22.15 B92

Dan Bastilje

Majkl Mejson je lopov koji se nađe na listi CIA kad ukrade torbu koja sadrži više od novčanika. Šon Brajar, agent na slučaju, ubrzo shvati da je Majkl samo pion u mnogo većoj igri i ujedno važna karika u rešavanju zavere velikih razmera. Njegov do tada najbolji plen postaje centar policijske istrage, a Šon, protivno naređenju, regrutuje Majkla, i obojica, tokom 24-časovne potere postaju mete izvora korupcije. Primorani su da se oslone jedan na drugog ne bi li razotkrili i pobedili zajedničkog neprijatelja. Uloge: Idris Elba, Ričard Meden.

23.30 RTS1

Požanji divlji vetar

Spasilac brodova sa Floride, Loksi, zaljubljuje se u Džeka, kapetana broda koji je doživeo brodolom na obali Ki Vesta. Međutim, njihovu romansu komplikuje pojava još jednog udvarača. Brodovi koji plove najkraćom rutom između Misisipija i Atlantika često se nasukavaju u plićacima kod Ki Vesta. Spasavanje tereta sa tih brodova postalo je unosan posao za dve kompanije, od kojih jednu vodi odlučna mlada žena. Ona se zaljubljuje u kapetana nasukanog broda dok se on oporavlja u njenoj kući. Odlazi u Čarlston i nastoji da šarmira čoveka koji će najverovatnije doći na čelo kapetanove kompanije, verujući da će mu tako obezbediti položaj na njihovom prvom parobrodu. Uloge: Rej Miland, Džon Vejn, Polet Godar.