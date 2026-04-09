RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Ulica lipa, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Trag
13.50 Jedan dan
14.35 Ovo je Balkan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
15.55 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
21.10 Četvrtkom u 9
22.10 Tito – između Istoka i Zapada
23.05 Dnevnik
23.35 Kulturni dnevnik
23.50 Saljut 7, film
01.40 Džimijeva velika akcija spasavanja pčela
02.30 Dnevnik
03.05 Jedan dan
03.40 Tito – između Istoka i Zapada
04.35 Eko minijature
Najava
Saljut 7 23.50 RTS1
Juna 1985. godine meteorska kiša oštećuje sovjetsku svemirsku stanicu „Saljut 7“, ona počinje da se nekontrolisano okreće i preti da će se srušiti na Zemlju. Uloge: Vladimir Vdovičenkov, Pavel Derevjanko, Aleksandar Samojlenko
Režija: Klim Šipenko
RTS2
05.50 Verski kalendar
06.05 Datum
06.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.15 Koncert za dobro jutro
07.10 Slagalica, kviz
07.35 Dobro veče deco: Majmunoljupci
07.40 TV vrtić - društvance
07.50 Mačor u čizmama
08.55 Klackalica
09.50 Treniraj sa šampionom
10.20 Nekad davno – Srpske narodne bajke
10.45 RTS lab
11.20 Edu global
11.40 Nauka privredi
12.05 Put pobednika
12.35 Kulturni centar
13.05 Slovo o glasovima
13.50 Požanji divlji vetar, film
16.00 Savet bezbednosti UN – Izveštaj rada UNMIK-a na KiM, prenos
Program zavisi od trajanja prenosa
16.45 TV lica… kao sav normalan svet
17.30 Srbija na vezi
17.55 Lov i ribolov
18.30 Rukomet (ž): Kvalifikacije za EP 2026, Litvanija – Srbija, prenos
19.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
20.20 Džimijeva velika akcija: Spasavanje pčela
21.05 Ženski raj, serija
21.55 Arhiv doc: Arheologija zvuka
22.25 Veliko putovanje, film
00.40 Koncert YU grupe
01.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.45 TV lica… kao sav normalan svet
Najava
Veliko putovanje 22.25 RTS2
Burma, 1917. godine. Edvard beži od verenice Moli na dan venčanja. Tokom putovanja, njegova panika pretvara se u melanholiju... Uloge: Telmo Čuro, Morin Fazendeiro.
Pink
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.30 Odbačena, igrana serija
22.20 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
Prva
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Mali haos, igrani film
02.15 Ekskluziv
02.45 U krevetu sa drugima, igrani film
Najava
Najbolji san 21.00 Prva
"Najbolji san" je u Turskoj privukao ogromnu pažnju kod gledalaca zbog kombinacije mafijaške priče i romantične drame, a posebno se ističe hemija između glavnih glumaca, što je doprinelo popularnosti kod publike. Seriju u proseku prati između četiri i pet miliona gledlaca, što je svrstava u uspešne projekte. Produkcija serije je bila među skupljima, jer je snimana na atraktivnim lokacijama u Istanbulu i imala je veliki budžet za scenografiju i kostime. Procene govore da je budžet bio između 500 i 600 hiljada dolara po epizodi, što je iznad proseka za turske serije. Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije "Jetimler" (Siročad) u Istanbulu. Organizacija je duboko ukorenjena u podzemlju, a Ešref je njen ključni igrač koji upravlja luksuznim hotelom Ravena Bosforus i ilegalnim kockarskim biznisom. Iako je okružen moći i bogatstvom, Ešref je emotivno nedostupan i stalno traži svoju ljubav iz detinjstva, devojku koju je zvao "Ruja" (San). Njegov svet se menja kada upoznaje Nisan Akjol (Demet Ozdemir), talentovanu pevačicu koja nastupa na venčanju u njegovom hotelu. Ešref se zaljubljuje u Nisan, nesvesno da je ona zapravo njegova davno izgubljena ljubav, Ruja, koja sada živi pod novim identitetom i ima svoju prošlost ispunjenu tajnama.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.00 Direktno sa Minjom Miletić
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Dete 44, igrani film
00.00 Leteći start
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
Najava
Dete 44 22.15 B92
Sovjetski Savez 1952. godine uzdrmaće krvavi zločini serijskog ubice poznatog pod nadimkom Rostovski koljač. Uloge: Tom Hardi, Gari Oldman, Nomi Rapas.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Naslovna strana, kviz
04.04 Aktuelnosti
Najava
Telemaster 14.00 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Ivana Kuzmanović
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Akcija stadion, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
16.15 Prirodna granica, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Abs šou
21.00 Tech lifestyle
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Korak ispred sa Sandrom; gost - Gagi Đogani
23.00 Plava porodica, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.35 Podvizi
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Hronika Pančeva
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Intervju
22.00 Velike vesti
22.35 Dokumentarni program
23.05 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Đinova porodična avantura u Italiji
13.00 Lukin glavni sastojak
14.00 Rik Stajn: Mediteranski izleti
15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti
16.30 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
17.30 Pecite sa Akisom
19.00 Đinova porodična avantura u Italiji
20.00 Tragom hrane: Južna Afrika
STAR LIFE
06.00 Dadilja
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911: Nešvil
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Dadilja
17.05 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Uvod u anatomiju
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
07.45 Jezero divljih gusaka, film
09.45 Bamzi i grad lopova, film
11.00 Bamzi i veštičina ćerka, film
12.15 Zemlja slepih, igrani film
14.05 Modiljani, film
16.15 Toni Erdman, igrani film
19.00 Jezero divljih gusaka, film
21.00 Bruklin, film
23.00 Gospođica Sloun, igrani film
01.20 To je samo kraj sveta, igrani film
SUPERSTAR
08.25 Kraljevski voz, domaći film
10.00 Ljubi ljubi al glavu ne gubi, domaći film
11.35 Pravedan cilj, igrani film
13.25 Kakav deda takav unuk, domaći film
15.05 Mis tajni agent, igrani film
17.00 Bratska krv, igrani film
18.55 88 minuta, film
21.00 Zvaćeš se Varvara, serija
22.00 Pustinjska vrelina, film
23.50 Metak u čelo, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.35 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.40 MasterChef Srbija
14.45 Popadija, igrana serija
15.30 Hotel, serija
16.25 Radna akcija sa Tamarom
17.30 Urgentni centar, serija
18.30 Ubice mog oca, serija
19.45 Bekstvo iz divljine, film
21.30 Andrija i Andelka, serija
22.00 Hotel, serija
Blic TV
05.45 Blic dan
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Ceca šou
13.50 Državni službenik, igrana serija
14.40 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Istine i laži, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Kalkanski krugovi, igrana serija
01.05 Balkanskom ulicom
02.25 Šou Stoperka - Goca Tržan
03.55 Kalkanski krugovi, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.30 Top story evening
