Društvenim mrežama proširio snimak motocikliste koji se gradskim ulicama vozi sa ogromnom zmijom obmotanom oko vrata.

Na video-snimku vidi se kako muškarac mirno upravlja motorom, dok mu se veliki gmizavac nalazi oko ramena i vrata, Nesvakidašnji prizor privukao je pažnju brojnih prolaznika, koji su snimali mobilne telefone, a video je za kratko vreme postao viralan.

Iako nije poznato o kojoj vrsti zmije je reč niti da li je životinja opasna, snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Dok su jedni tvrdili da je reč o ljubimcu i da je životinja mirna, drugi su upozoravali da ovakvo ponašanje može predstavljati rizik i za vozača i za ostale učesnike u saobraćaju, piše Protothema.

Za sada nisu poznati drugi detalji o ovom incidentu. Mnogi su ostavili svoje komentare, zgroženi scenom koja je snimljena usred dana u Atini.