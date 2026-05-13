Deluje praktično, posebno kada pomislite da biste u slučaju neke hitne situacije mogli brzo da otključate vrata bez traženja ključa po mraku.

Ipak, stručnjaci za sigurnosne sisteme upozoravaju da ova navika nije baš najbolja ideja.

Jedan tehničar za bezbednost objasnio je da je i sam godinama ostavljao ključ u bravi, sve dok mu brat, koji radi sa bravama i sigurnosnim sistemima, nije objasnio šta se zapravo dešava unutar mehanizma.

Ključ u bravi može opteretiti mehanizam

Naime, u cilindru brave nalaze se male opruge i pinovi koji omogućavaju da ključ normalno okreće mehanizam. Kada ključ ostane unutra satima, posebno tokom cele noći, ti delovi su konstantno pod pritiskom. Kod starijih ili često korišćenih brava to može ubrzati habanje, pa se kasnije javljaju problemi poput zaglavljivanja ili otežanog zaključavanja.

Mnogi veruju i da ključ sa unutrašnje strane otežava provalu, ali stručnjaci kažu da to danas često nije slučaj. Modernije brave imaju takozvanu „emergency“ funkciju, pa vrata mogu da se otključaju spolja čak i kada je ključ ostao sa unutrašnje strane.

Zato ostavljanje ključa u bravi ne znači nužno i veću bezbednost.

Sa druge strane, postoji i razlog zbog kog ljudi ipak imaju ovu naviku. U slučaju požara ili neke druge opasnosti, mnogi žele da ključ bude odmah pri ruci kako bi mogli brzo da izađu iz stana. Stručnjaci zato savetuju kompromis — ključ držite blizu vrata i uvek na istom mestu, ali ne u samoj bravi.

Sve više ljudi prelazi na druga rešenja

Sve više ljudi danas prelazi na praktičnija rešenja poput brava sa unutrašnjim točkićem za zaključavanje ili takozvanih panic brava koje omogućavaju brzo otvaranje iznutra.

Iako deluje kao sitnica, navika ostavljanja ključa u bravi mogla bi vremenom da napravi više problema nego što većina ljudi očekuje.