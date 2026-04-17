Svako ko na svom automobilu primeti crvenu, okruglu nalepnicu u Nemačkoj trebalo bi da reaguje bez odlaganja. U suprotnom, posledice mogu biti ozbiljne – uključujući visoke novčane kazne koje u ekstremnim slučajevima dostižu i do 100.000 evra.

Šta znači crvena nalepnica na automobilu?

U Nemačkoj je zabranjeno parkiranje vozila koja nisu tehnički ispravna ili nisu registrovana na javnim površinama. Kada nadležni organi utvrde takav prekršaj, na vozilo postavljaju okruglu crvenu nalepnicu, poznatu kao „crvena tačka“.

Na njoj se nalazi upozorenje vlasniku da mora da ukloni vozilo u određenom roku. Ovo upozorenje treba shvatiti ozbiljno – u suprotnom, vlasti mogu ukloniti vozilo, prodati ga na aukciji ili ga trajno rashodovati. Sve troškove u tom slučaju snosi vlasnik.

Obavezno poštujte rok

Ako se „crvena tačka“ ignoriše, nadležni organi će organizovati uklanjanje vozila. Vlasnik potom dobija obaveštenje i ima rok da preuzme vozilo, ali uz obavezno plaćanje:

administrativne takse

kazne za nepropisno parkiranje

troškova šlepanja i čuvanja vozila

Ukoliko se vozilo ne preuzme na vreme, može biti prodato ili uništeno. Ako prihod od prodaje ne pokrije nastale troškove, vlasnik je dužan da nadoknadi razliku.

Važno je napomenuti da se „crvena tačka“ ne odnosi samo na automobile – može biti postavljena i na kamione, motocikle, skutere, pa čak i bicikle koji se smatraju napuštenim.

Kada preti kazna do 100.000 evra?

Ignorisanje ove nalepnice može dovesti do visokih kazni. Na primer, parkiranje vozila bez važećih registarskih tablica na javnoj površini može se kazniti sa do 10.000 evra.

U slučajevima kada se vozilo tretira kao napušteno ili kao otpad, kazne mogu dostići i do 100.000 evra. Ovo se posebno odnosi na situacije koje uključuju nepropisno odlaganje otpada ili potencijalno opasne materije, kada se može pokrenuti i krivični postupak.

Gde važi ovo pravilo?

Ova zabrana odnosi se isključivo na javne puteve i saobraćajne površine. Na privatnom posedu važe drugačija pravila.