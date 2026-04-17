Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić nastavila je obraćanje, iznoseći dodatne primedbe na izjave kopredsednice Evropske zelene partije Vule Ceci, koje je ocenila kao neprimerene i kao mešanje u unutrašnja pitanja Srbije.

Kako je navela, posebno ju je iznenadilo to što se Vula Ceci u svom obraćanju bavila temom političkih stavova predsednika Srbije u kontekstu izbora u trećim zemljama.

"I konačno, samo da vam kažem još jednu stvar, čisto kao kuriozitet: u svom obraćanju gospođa Ceci se osvrnula, verovali ili ne, na to koga je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podržao ili nije podržao na izborima u jednoj trećoj zemlji. Ne, ni u zemlji iz koje ona dolazi, već u nekoj trećoj zemlji", rekla je Brnabić.

Ona je takav potez ocenila kao neprimeren i nedopustiv u diplomatskim odnosima.

"Sada zamislite taj bezobrazluk, takvo brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije. Ma ko ste tačno vi da kažete koga predsednik Republike Srbije, jedne suverene i nezavisne zemlje, može i sme da podrži, a koga ne može i ne sme da podrži?", istakla je.

Brnabić je potom uporedila takvo ponašanje sa odnosom Srbije prema drugim državama.

"Je li dolazimo mi u vaše zemlje pa se mi mešamo tako u vaša unutrašnja pitanja? Je li mi vas kritikujemo koga vi podržavate i koga ne podržavate, ili vas poštujemo i trudimo se da, uprkos svemu ovome, poštujemo i Evropski parlament zato što su ovo ljudi koji čak ni ne predstavljaju Evropski parlament, već su manjina i u tom Evropskom parlamentu, ili u vašim zemljama gde takođe vi niste većina i nemate vlast?", rekla je Brnabić.

Dodala je da Srbija nastoji da poštuje druge države i njihove institucije.

"Ne. Poštujemo vaše zemlje, poštujemo vaše parlamente i poštujemo vaše građane. I tražimo od vas da takođe to isto poštovanje pokažete prema Srbiji", naglasila je.

Na kraju, predsednica Skupštine uputila je direktan apel predstavnicima evropskih institucija.

"Ako ga ne pokazuje zeleno-levi front, ako ga ne pokazuju drugi blokaderi, onda vi makar iz Evropskog parlamenta imajte dovoljno diplomatske pristojnosti i reda da znate šta može da se radi, a šta nikako ne bi smelo da se radi. A ovo što ste uradili nikako ne bi smelo da se radi", zaključila je Brnabić.