Doktor Dragan Milić, blokaderski samoproklamovani niški lokal-patriota, po svoj prilici umislio je da je vidovid.

On je, naime, kako je preneo tajkunski Danas, pozvao opoziciju i studente da se hitno organizuju, jer tvrdi da će vanredni parlamentarni izbori biti ili 5. ili 12. jula.

- Ukoliko se izbori održe 5. jula ili 12. jula, izvesno je da će veliki broj građana biti na letovanju. Ko će se vraćati sa letovanja i praviti duple troškove zbog glasanja? Jedan deo hoće, ali svakako ne svi. Pritom, među onima sa kojima sam razgovarao postoji razmišljanje: 'moj i glas moje žene ništa neće promeniti'. Istovremeno, vrh Srpske napredne stranke je najavom na TV-u da su izbori mogući do prve polovine jula praktično dao uputstva svojim članovima da na letovanja ne idu pre 15 jula, a da će onaj ko nije poslušao morati da se vrati - kaže Milić.





Nakon ovakvog nonšalantnog izlaženja u javnost sa podacima o navodnom terminu izbora, postavlja se pitanje da li mu je ovo dojavio neko od prijatelja među švercerima cigareta, narko-dilerima ili krijumčarima alkohola.

Milić se podsmeva veteranima i izbeglicama

„Što nisu poginuli za te granice? Možda su nosili odavde tepsije sa burekom?" i još niz „uvreda" za ljude koji su spašavali svoje živote i živote svojih sunarodnika u ratovima koji su vođeni devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije, stiglo je sa mreža od odbornika Dragana Milića.