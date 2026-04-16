U jednom od najvećih industrijskih požara u Južnoj Kaliforniji u poslednje vreme, vlasti tvrde da je zaposleni u logističkoj firmi namerno izazvao požar u ogromnom skladištu, čime je prouzrokovao štetu koja se meri stotinama miliona dolara, dok je u trenutku incidenta u objektu bilo najmanje 20 ljudi.

Radnik se tereti da je uništio robu vrednu više od 500 miliona dolara, kao i zgradu čija se vrednost procenjuje na preko 100 miliona dolara. Ukoliko bude proglašen krivim, preti mu kazna zatvora do 20 godina.

Prema navodima federalnih tužilaca, 29-godišnji Čamel Abdulkarim iz Hajlenda optužen je da je zapalio skladište površine 1,2 miliona kvadratnih stopa u Ontariju, koje pripada kompaniji Kimberli-Klark, proizvođaču papirne robe. Požar je izazvao masovnu intervenciju vatrogasaca i proglašen je za incident sa šest uzbuna.

Tužilaštvo navodi da je Abdulkarim čak snimio sebe kako pali palete toalet papira, a snimak je potom objavljen na društvenim mrežama. Na snimku se čuje kako izgovara: „Trebalo je da nas bolje plate.“

Policija je potvrdila da je osumnjičeni radio u kompaniji NFI Industries, logističkoj firmi koja sarađuje sa pomenutim proizvođačem.

Prema rečima prvog pomoćnika američkog tužioca Bila Esejlija, Abdulkarim se nakon incidenta hvalio svojim postupkom, a u telefonskom razgovoru sa prijateljem čak je sebe uporedio sa Luigijem Manđoneom, koji je optužen za ubistvo izvršnog direktora kompanije United Healthcare Brajana Tompsona u decembru 2024. godine.

Tužilaštvo navodi da je osumnjičeni neposredno nakon požara izjavio:

„Sve što ste morali da uradite jeste da nas platite dovoljno da možemo da živimo. Platite nas više za vrednost koju mi stvaramo, a ne korporacije. Nisam video da akcionari dolaze da rade smene.“

Tužilac okruga San Bernardino Džejson Anderson izjavio je da je u požaru uništeno više od 500 miliona dolara vredne robe, dok je sama zgrada vredna preko 100 miliona dolara potpuno izgorela.

On je dodao da je Abdulkarim navodno izazvao najmanje šest odvojenih požara unutar objekta, koji su se spojili i doveli do potpunog uništenja skladišta.

„Podmetanje požara za mene je zaista zagonetno“, rekao je Anderson, naglašavajući da je u trenutku izbijanja požara u objektu bilo najmanje 20 ljudi.

„Ova krivična dela shvatamo izuzetno ozbiljno“, poručio je.

Esejli je naveo da bi Abdulkarim, ukoliko bude osuđen, mogao dobiti minimalno pet godina zatvora za federalnu optužbu, dok maksimalna kazna iznosi 20 godina.

„Amerika je zasnovana na slobodnom tržištu i kapitalizmu. Međutim, zabrinjava trend da pojedinci pribegavaju nasilju kako bi izrazili političke ili ekonomske stavove“, rekao je Esejli.

On je dodao da će vlasti odlučno goniti svakoga ko ugrožava osnovne društvene vrednosti.

Prema njegovim rečima, Abdulkarim će se prvo suočiti sa optužbama na nivou države, a zatim i sa federalnim optužbama. Trenutno se nalazi u pritvoru, bez mogućnosti puštanja uz kauciju.