U videu je pozvao svoje pratioce da pogode koji je način upravljanja volanom dozvoljen na vozačkom ispitu, demonstrirajući četiri različite tehnike: takozvano „ukrštanje ruku“, okretanje volana dlanom, „klizanje“ volana i metod „povuci-gurni“.

Video je brzo privukao pažnju, a mnogi vozači su tvrdili da su samo neke od prikazanih metoda prihvatljive.

Brojni vozači su odgovorili u komentarima. „Prilično sam siguran da ruke ne treba prekrštati“, napisao je jedan. Drugi je dodao: „Moj instruktor je rekao da sve dok imam kontrolu nad vozilom, mogu da koristim i nos“

Treći korisnik je tvrdio: „Instruktor mi je objasnio da 'klizanje' volana uzrokuje pad na testu“, dok je jedan vozač podelio svoje iskustvo: „Vozio sam jednom rukom i položio test, a ispitivač je rekao da nikada nije video početnika da tako dobro kontroliše automobil jednom rukom.“

Međutim, instruktor je kasnije pojasnio da sve četiri prikazane metode mogu biti prihvatljive, sve dok vozač sve vreme održava potpunu kontrolu nad volanom, a njegov odgovor je mnoge iznenadio.

Naime, to je u skladu sa saobraćajnim pravilima, prema kojima vozač mora imati kontrolu nad vozilom i upravljati njime na bezbedan način, a preporučuju se obe ruke na volanu kad god je to moguće, piše Mirror.