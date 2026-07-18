Mladić D. P. je poginuo, dok su dvojica povređena u stravičnoj nesreći u Starčevu kod Pančeva. Jedan od dvojice povređenih ima teške povrede i navodno mu je amputiran deo noge.

Kako saznajemo, tragedija se dogodila u petak oko 22 sata u Proletnjoj ulici u Starčevu, kada se okupilo društvo. Navodno tada je neko od njih izvukao ručnu bombu, šalio se i slučajno je aktivirao.

Jedan dečko je poginuo, a dvojica su povređena.

Kako se nezvanično saznaje Kurir.rs, tragedija se dogodila tokom druženja više osoba u dvorištu kuće, uz muziku. Prema tim informacijama, trojica muškaraca su se u jednom trenutku dobacivala bombom, kada je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave.

-Jedan od povređenih je u teškom stanju, amputiran mu je deo noge. A nastradali je mladić je rođeni Starčevac ali je već nekoliko godina živeo u Banatskom Brestovcu Svi su bili jako dobri momci i nikome nije jasno kako je moglo tako nešto da se dogodi. Niko od njih nikada nije bio problematčan - navodi jedan od poznanika za Alo! i dodaje:

-Poginulog svi znaju, radio je čak i u pekari i bio je dobar dečko. Svi su u šoku kada su saznali da je nastradao. Poslednjih godina je živeo u Banatskom Brestovcu, a kobne noći je došao kod strica u Starčevu. Inače, su mu i najbolji drugovi iz Starčeva, tu je odrastao - kaže poznanik.

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