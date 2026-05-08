Veliki požar koji je izbio jutros uništio je fabriku nameštaja u Svrljigu, materijalna šteta je ogromna, a dve osobe su lakše povređene.

Vatrogasci iz Svrljiga i Niša, njih 23, sa devet vatrogasnih vozila nekoliko sati se borilo sa vatrom u fabrici nameštaja u Svrljigu. Sunđer i repromaterijal su se lako palili, pa je plamen u pojednim trenucima bio visok desetak metara. Jedan radnik i jedan vatrogasac zadobili su lakše povrede tokom gašenja.

- Izgorele su sve proizvodne hale. Firma je imala proizvodnju sunđera i dušeka, nameštaja, izgorelo je sve osim upravne zgrade i magacina - navodi Ranko Jović, direktor fabrike nameštaja u Svrljigu.

Neki delovi fabrike su potpuno izgoreli, u jednom delu je krov pao, a drugi delovi sa druge strane gde su bili dušeci su poprilično riunirani i vatrogasci ovde dežuraju.

Fabrika zapošljava 120 radnika i posluje od 2003. godine. Jedna je od uspešnijih fabrika u ovom kraju, koja dosta proizvoda plasira u inostranstvo.

Ranko Jović, direktor fabrike ističe da je velika količina sunđera i repromaterijala uništena.

- Ovo je bilo iznenada. Imamo izvozne poslove, trebalo je da krene danas roba za Crnu Goru i Rumuniju, sve sada staje, pa ćemo videti.

Požar je ugrozio i nekoliko okolnih kuća, ali je brzom intervencijom vatrogasaca sve prošlo bez ozbiljnijih posledica.

- Ja sam bila tu u komšiluku i nešto sam radila ispred kuće i onda mi je dever rekao kakav je ovo plamen pogledaj i ja kad sam se okrenula, vidim da je to iz pravca kuće moga oca i kako sam prilazila videla sam da je ispod naše kuće - priča Jasmina Kostić, očevidac.

Mirjana Kajganović dodaje:

- Prvo sam čula da nešto puca, ja sam kroz prozor pogledala i mislila sam da u fabrici nešto lupa i onda se ta pucnjava pojačala, pogledala sam ponovo i videla vatru, baš ovde, sve je to gorelo.

Policija ispituje uzroke požara, a vatrogasci će u toku čitavog dana dežurati pored izgorelih pogona.

