U poslednja 24 sata na putevima u Srbiji dogodilo se čak 106 saobraćajnih nezgoda, dok statistika iz prethodnih godina pokazuje da broj nesreća naglo raste tokom vaskršnjih praznika.

Saobraćajna policija najavljuje stroge kontrole.



Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je danas na sve učesnike u saobraćaju da pokažu maksimalnu odgovornost tokom predstojećih praznika. Upozorenje dolazi nakon teškog prethodnog dana u kojem je jedna osoba izgubila život, a čak 42 lica su povređena u udesima širom zemlje.



Podaci iz prethodne tri godine oslikavaju zabrinjavajući trend tokom vaskršnjih praznika. U periodu od Velikog petka do Vaskrsa:U proseku se dogodi više od 200 saobraćajnih nezgoda.



Prosečno tri osobe smrtno stradaju.



Oko 30 osoba zadobije teške telesne povrede.



Iz MUP-a napominju da tokom prazničnih dana značajno raste broj nezgoda koje izazivaju vozači pod dejstvom alkohola.



Pripadnici saobraćajne policije biće prisutni u povećanom broju na svim ključnim saobraćajnicama. Fokus kontrole biće na prekršajima koji su najčešći uzroci tragedija:



Vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.



Prekoračenje brzine.



Nepropisno preticanje.



"Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja, molimo vozače za strpljenje. Ne upravljajte vozilom ukoliko ste konzumirali alkohol i čuvajte svoj život i živote drugih", poručuju iz Uprave saobraćajne policije.



Uz apel za bezbednost, Ministarstvo unutrašnjih poslova čestitalo je Vaskrs svim građanima koji ovaj praznik proslavljaju po julijanskom kalendaru, uz poruku: "Želimo da budete bezbedni u saobraćaju.

