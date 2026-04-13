U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prekjuče u ranjim jutarnjim satima u mestu Donji Adrovac kod Aleksinca tinejdžerka (19) stradala je na licu mesta, a još tri osobe su povređene. D. T. (22), koji je osumnjičen za izazivanje nesreće je uhapšen. Vršnjakinja poginule devojke (18) nalazi se u teškom stanju u UKC "Niš", piše "Blic"

Devojka se nalazi u stanju životne ugroženosti i lekari intenzivno prate njeno stanje. Navodi se da je teško povređena devojka (18) zadobila ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta i nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u UKC "Niš".

Podsetimo, do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke "opel" aleksinačkih registarskih oznaka sletelo sa puta i udarilo u betonski stub.

Aleksinčanin D.T. (23) uhapšen je zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula devojka (19), dok je njena vršnjakinja teško povređena. Njemu je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana.

- D.T. se sumnjiči da je jutros oko 4.45 časova u selu Donji Adrovac kod Aleksinca upravljajući automobilom marke "opel" sleteo s puta i udario najpre u betonsku stazu, a potom u betonski stub usled čega je putnica (19) u vozilu preminula. Alkotestom je utvrđeno da je vozilom upravljao sa 1.14 promila alkohola u organizmu dok je testom na prisustvo psihoaktivnih supstanci ustanovljeno da je vozio pod uticajem benzodiazepina - navela je policija.

Kako navodi jedan od meštana, prema informacijama koje su se pronele po selu, navodno su se četvoro mladih vraćali sa rođendanske proslave u Aleksincu kada je došlo do nesreće.

