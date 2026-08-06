Kotorska policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana M. M. (59) zbog sumnje da je izvršio krivično delo seksualno uznemiravanje na štetu maloletnice (16).

Prema navodima iz istrage, incident se dogodio u jednom trgovinskom objektu u Kotoru, gde je osumnjičeni prišao maloletnici koju prethodno nije poznavao.

Kako se sumnja, muškarac je pratio devojčicu kroz objekat, a potom joj neprimereno prilazio i dodirivao je po licu, kao i ljubio njene ruke.

Uplašena devojčica je, kako se navodi, odmah reagovala i istrčala iz objekta, nakon čega je pomoć potražila u drugom prostoru. O događaju je obavestila zaposlene na poslovima obezbeđenja, koji su slučaj odmah prijavili policiji.

Pripadnici kotorske policije su brzom reakcijom uspeli da identifikuju i pronađu osumnjičenog.

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, M. M. je uhapšen i priveden zbog sumnje da je izvršio krivično delo seksualno uznemiravanje.

Iz ODT Kotor saopšteno je da je nakon saslušanja osumnjičenom određeno zadržavanje do 72 časa.

Istraga će pokazati sve okolnosti ovog događaja, a nadležni organi nastavljaju rad na prikupljanju dokaza.