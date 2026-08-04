Tokom intimnih odnosa mnogi ljudi više razmišljaju o tome kako izgledaju ili kako zvuče nego o tome koliko je važna prirodna reakcija i komunikacija sa partnerom.

Upravo zbog toga neki muškarci pokušavaju da budu potpuno tihi, plašeći se da će njihovi zvuci delovati neprirodno ili smešno. Međutim, mnogi ljudi ističu da spontani uzdasi i reakcije mogu biti znak uživanja i pomoći partneru da se oseća sigurnije.

Zašto neki muškarci ostaju tihi?

Razlozi su različiti – od stida i nesigurnosti do navike da emocije ne pokazuju otvoreno.

Mnogi odrastaju uz poruke da muškarci treba da budu kontrolisani i da ne pokazuju previše osećanja. Ta navika može da se prenese i u intimne odnose, gde partner ponekad pokušava da sakrije ono što prirodno oseća.

Problem nastaje kada druga osoba tišinu protumači kao nezainteresovanost ili odsustvo zadovoljstva.

Zašto su reakcije važne?

U intimnom odnosu partneri stalno razmenjuju signale – kroz dodir, pogled, govor tela, ali i zvuk.

Spontani uzdasi ili promena ritma disanja mogu biti oblik neverbalne komunikacije koji partneru daje do znanja da postoji uživanje i povezanost.

Za mnoge osobe upravo ta vrsta povratne informacije pomaže da se osećaju opuštenije i sigurnije.

Prirodnost je važnija od glume

Postoji velika razlika između iskrene reakcije i pokušaja da se nešto odglumi.

Preterani ili neprirodni zvuci mogu delovati neautentično, dok su spontani izrazi emocija obično jednostavno deo trenutka.

Nije cilj da neko "izvodi" određeno ponašanje, već da se oseća dovoljno slobodno da ne potiskuje prirodne reakcije.

Ne radi se samo o zvuku – reči su takođe važne

Mnogi parovi ističu da im kratka i iskrena komunikacija tokom intimnosti pomaže da budu bliži.

To mogu biti jednostavne stvari:

pohvala ili pokazivanje zahvalnosti;

izgovaranje partnerovog imena;

jasno pokazivanje šta prija;

otvoreno izražavanje želja.

Takva komunikacija ne mora biti komplikovana. Često su upravo kratke i iskrene rečenice dovoljne da smanje nesigurnost.

Zašto se tišina često zadržava i u dugim vezama?

Navike se lako stvaraju. Ako je par godinama navikao na određeni način komunikacije, promena može delovati neprirodno čak i kada bi oboma prijala.

Zato se otvoren razgovor o željama i osećanjima ne odnosi samo na nove veze. I dugogodišnji partneri mogu poboljšati bliskost ako prestanu da pretpostavljaju šta druga osoba misli i počnu otvorenije da razgovaraju.

Najvažnije je da postoji sigurnost između partnera

Ne postoji jedno pravilo koje važi za sve. Neki ljudi su prirodno glasniji, dok su drugi tiši, i oba načina mogu biti potpuno normalna.

Ono što najviše doprinosi kvalitetnom intimnom odnosu jeste osećaj poverenja, prihvaćenosti i sloboda da oba partnera pokažu šta im prija bez straha od osude.