Sa čeličnih elemenata uklanjaju se oštećeni stari premazi i nanose novi, savremeniji slojevi otporniji na vatru i koroziju.

Radovi se sprovode sukcesivno, tokom letnjeg perioda, kada je manji broj korisnika, uz minimalno smanjenje parking-kapaciteta.

Primenom novih tehnologija, sprečavaju se korozivni i drugi procesi, koji mogu da naštete čeličnoj konstrukciji garaže. Novi sistem obezbeđuje stabilnost i zaštitu objekta u vremenskom intervalu od 60 minuta u slučaju požara, pri temperaturama višim od 500 stepeni, uz garanciju od 15 godina.

U najreprezentativnijem i višestruko nagrađivanom objektu, garaži „Obilićev venac“, radove izvodi stručni kadar sa neophodnim referencama, uključujući i sertifikovane alpiniste za teško pristupačne spoljne elemente garaže.

„Parking servis“ je tokom prethodnih godinu dana dodatno unapređivao sisteme zaštite od požara u svojim objektima, uključujući sisteme za automatsku dojavu, detekciju ugljen-monoksida, automatsko gašenje požara i odvođenje dima i toplote. U toku je i umrežavanje ovih sistema u Centralni sistem za monitoring, koji će omogućiti efikasniji nadzor nad parking objektima i bržu reakciju u vanrednim situacijama.