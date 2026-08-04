Kada se vratimo iz kupovine, većina namirnica automatski završi na svom „poznatom mestu“ — mleko, jaja i puter u frižideru, a proizvodi poput testenine, brašna i konzervi u ostavi. Međutim, postoje namirnice za koje mnogi ne znaju da bi im više odgovaralo čuvanje na hladnom.

Pravilno skladištenje hrane važno je ne samo zbog očuvanja ukusa i kvaliteta, već i zbog sprečavanja razvoja bakterija, plesni i kvasca. Posebno su osetljive namirnice koje sadrže dosta vode, šećera, masti ili proteina, a imaju nisku kiselost ili manju količinu soli.

Važno je obratiti pažnju i na proizvode koji se u prodavnici drže van frižidera, ali nakon otvaranja zahtevaju hlađenje — poput određenih preliva za salate i sosova.

Ljuti sos

Da li ljuti sos treba držati u frižideru zavisi od njegovog sastava.

Ako sadrži sastojke poput pavlake ili jaja, obavezno mora da se čuva na hladnom. Sosovi napravljeni na bazi sirćeta mogu neko vreme stajati na sobnoj temperaturi, ali se nakon otvaranja ipak preporučuje čuvanje u frižideru.

Pojedini ljuti sosovi mogu da se pokvare već nakon mesec ili dva, osim ako su fermentisani ili imaju visok sadržaj soli. Ako niste sigurni u sastav, frižider je sigurniji izbor.

Kečap

Iako se često vodi rasprava o tome da li kečap mora u frižider, stručnjaci preporučuju da se nakon otvaranja ipak čuva na hladnom.

Kečap sadrži šećer, ali njegova kiselost nije uvek dovoljna da spreči razvoj mikroorganizama. Kvasac i buđ mogu uticati na ukus i kvalitet proizvoda ako se dugo drži na sobnoj temperaturi.

Javorov sirup

Prirodni javorov sirup ne sadrži konzervanse i zato ga je nakon otvaranja najbolje staviti u frižider.

Zbog relativno visokog sadržaja vode može doći do razvoja kvasca koji će pokvariti sirup. Kristali šećera oko grlića flaše nisu znak kvarenja — mogu samo otežati otvaranje posude.

Senf

Senf može izvesno vreme stajati van frižidera, naročito ako se brzo troši.

Ako ga potrošite u roku od mesec dana nakon otvaranja, čuvanje na sobnoj temperaturi uglavnom neće predstavljati problem. Međutim, za duži period preporučuje se frižider, jer će tako duže zadržati ukus i kvalitet.

Orašasti plodovi i semenke

Iako se često čuvaju u ostavi, orašasti plodovi i semenke mogu brzo da izgube svežinu zbog visokog sadržaja prirodnih ulja.

Na sobnoj temperaturi mogu užegnuti, posebno ako su oljušteni ili iseckani. Ako ih brzo trošite, dovoljno je tamno i hladno mesto, ali za duže čuvanje bolje ih je staviti u frižider ili zamrzivač.

Celi, neoljušteni orašasti plodovi obično traju duže od obrađenih.

Puter od orašastih plodova

Neotvoren puter od kikirikija, badema i drugih orašastih plodova može stajati na sobnoj temperaturi.

Međutim, nakon otvaranja prirodni puteri bez dodatih konzervansa mogu početi da se odvajaju i užegnu. Čuvanje u frižideru može produžiti njihovu svežinu.

Tortilje

Tortilje mogu brzo da se ubuđaju ako ostanu na sobnoj temperaturi, posebno tokom toplih dana.

Čuvanje u frižideru pomaže da duže ostanu sveže i sprečava razvoj plesni.

Integralno pšenično brašno

Za razliku od običnog belog brašna, integralno pšenično brašno sadrži klice i mekinje bogate prirodnim uljima.

Ta ulja vremenom mogu da užegnu, zbog čega je najbolje integralno brašno odmah nakon kupovine prebaciti u hermetički zatvorenu posudu i čuvati u frižideru.

Pre korišćenja za pečenje preporučuje se da se ostavi na sobnoj temperaturi kako bi se lakše koristilo.

Pravilnim skladištenjem ovih namirnica možete produžiti njihovu trajnost, sačuvati ukus i smanjiti količinu hrane koja završava kao otpad.