Poslao Piroćanac sina na pijacu da kupi prase za slavu.

Dođe momak na pijacu i vidi dve gomile prasića: jedna po ceni od 30 din/kg, a druga 100 din/kg. Pita seljaka zašto je tolika razlika u ceni kada su prasići naoko isti.

Seljak mu odgovori da prasići od 30 dinara imaju sidu.

Zovne momak oca i objasni mu razliku, a tata mu odgovori da kupi prase od 30 dinara.

Na to će momak:

– Ali, tatko, pa ono ima sidu!

Otac odgovori:

– Ma, kupuj, bre. Nećemo da spavamo s njim, već da gi jedemo!









