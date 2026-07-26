Prema nezvaničnim informacijama, sinoć je u Ripnju došlo do velikog incidenta kada je porodična kuća izgorela do temelja.

Kako Telegraf saznaje, u kući se u tom trenutku nalazila 76-godišnja žena, G.N. koja je, srećom, na vreme osetila dim i napustila stambeni objekat. Nakon toga je pozvala policiju i vatrogasce.

Po prvim informacijama, kuću je navodno zapalio njen bivši zet koji je ubrzo i uhapšen.

On je odranije poznat policiji, a starica tvrdi da joj je i ranije pretio.

Alo/Tegraf.rs

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