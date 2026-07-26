

Tarik Prusac, monstrum koji je na Dobrinji ubio suprugu Elmu Godinjak, počinio je samoubistvo u KPZ-u Igman.

Podsećamo, jutros je pronađeno obešeno telo i obavljen je uviđaj.

Kako saznaje portal "Avaza", on se obesio tako što je duksericu zavezao za krevet. S njim u sobi su se nalazile tri osobe, ali on je iskoristio trenutak nepažnje.

Prema informacijama "Avaza", telo je prevezeno u Pokop.

Inače, Prusac je ubio Godinjak prvog maja ove godine iz službenog pištolja dok je sve to gledalo njihovo maloletno dete. Monstrum se nije mogao pomiriti s tim da se razvodi od supruge i da je otišla od njega.

Nakon ubistva Prusac je oteo maloletno dete i odveo ga u jednu ćevabdžinicu na Baščaršiji, gdje je i uhapšen istog dana.

Alo/Avaz.ba

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