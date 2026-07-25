Policija u Svrljigu uhapsila je Gorana L. (50) zbog sumnje da je u svojoj porodičnoj kući nožem izbo oca i majku.

Ekipa Hitne pomoći na licu mesta zatekla je mrtve Radislava (73) i Leposavu (74), sa ubodnim ranama po telu i prerezanim vratovima.

Policiju je u kući sačekao njihov sin Goran, koji je odmah priznao da je usmrtio oca i majku. On je navodno rekao da se posvađao sa roditeljima nakon što su ga uvredili, a zatim mu se nož našao u ruci i njime je počinio ubistvo.

Prema nezvaničnim saznanjima, Goran je u trenutku krvavog pira bio pod uticajem alkohola, a policija je proveravala da li je i njegova supruga bila prisutna kada je usmrtio roditelje.

Kako se saznalo, razlog tragedije bila su višegodišnja neslaganja, netrpeljivost i poremećeni rodbinski odnosi.

Zločin se dogodio 2013. godine.

BONUS VIDEO: