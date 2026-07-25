Nestanak šestogodišnjeg Adama Volša 1981. godine potresao je Sjedinjene Američke Države i zauvek promenio način na koji se govori o bezbednosti dece. Dečak je 27. jula sa majkom otišao u kupovinu u tržni centar u Holivudu na Floridi. Dok je ona obilazila odeljenje sa rasvetom, Adam je ostao da gleda demonstraciju video-igara u robnoj kući „Sirs“. Kada se vratila svega nekoliko minuta kasnije, dečaka više nije bilo.

Posle bezuspešne potrage u prodavnici, majka je pozvala policiju, a potraga je ubrzo prerasla u jednu od najpraćenijih istraga u Americi. Dve nedelje kasnije pronađena je Adamova glava u kanalu udaljenom više od 200 kilometara od mesta otmice, dok njegovo telo nikada nije pronađeno. Obdukcija je pokazala da je dečak ugušen.

Istraga je godinama bila puna obrta, izgubljenih dokaza i različitih osumnjičenih. Najviše pažnje privukao je serijski ubica Otis Tul, koji je više puta priznavao, a zatim povlačio priznanje za zločin. Policija je tvrdila da raspolaže dovoljno ubedljivim dokazima koji ga povezuju sa ubistvom, iako nikada nije formalno optužen. Pominjano je i ime Džefrija Damera, ali nikada nisu pronađeni dokazi koji bi ga povezali sa slučajem.

Tek 2008. godine policija je zvanično zatvorila istragu, zaključivši da je upravo Tul odgovoran za Adamovu smrt. Tragedija je zauvek promenila život njegovog oca Džona Volša, koji je postao jedan od najpoznatijih boraca za prava žrtava nasilnih zločina i voditelj emisije „America's Most Wanted“. Zahvaljujući njegovom angažmanu, unapređeni su sistemi za potragu za nestalom decom, a Adamov slučaj ostao je jedan od najznačajnijih u istoriji američke kriminalistike.

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