Ani Edson Tejlor ostala je zapamćena kao prva osoba koja je preživela prelazak preko Nijagarinih vodopada u buretu. Ovaj neverovatan podvig izvela je 24. oktobra 1901. godine, na svoj 63. rođendan, nadajući se da će joj doneti slavu i finansijsku sigurnost. Iako je postala svetski poznata, od svog poduhvata nije uspela da zaradi značajniji novac, a život je završila u siromaštvu.

Tejlor je rođena 1838. godine u gradu Obern, u američkoj saveznoj državi Njujork. Radila je kao učiteljica, a nakon smrti supruga i sina prolazila je kroz težak period, često menjajući poslove i mesta boravka. Kasnije je pokušala da se bavi podučavanjem plesa i muzike, ali bez većeg uspeha.

Početkom 20. veka, suočena sa finansijskim problemima, odlučila je da izvede rizičan poduhvat na Nijagarinim vodopadima. Za tu priliku napravljeno je posebno ojačano bure od drveta i metala, obloženo zaštitnim materijalom. Pre njenog pokušaja, sigurnost konstrukcije proverena je tako što je kroz vodopade puštena mačka, koja je preživela pad.

Na dan podviga, Tejlor je ušla u bure sa svojim omiljenim jastukom u obliku srca koji je smatrala srećnim talismanom. Nakon što je poklopac zatvoren, reka ju je odnela prema kanadskom delu Nijagarinih vodopada. Spasioci su je ubrzo pronašli živu, sa manjom povredom na glavi. Celo putovanje trajalo je manje od dvadeset minuta.

Iako je neko vreme zarađivala pričajući o svom podvigu, nikada nije uspela da stekne bogatstvo. Kasnije je pokušavala da zaradi prodajom memoara i fotografisanjem sa turistima, ali bez većeg uspeha. Preminula je 1921. godine u 82. godini, bez novca, a troškove njene sahrane pokrile su javne donacije.

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