Angel Andonov, bivši zatvorenik koji je deo kazne služio u zatvoru u Lepoglavi zajedno sa Kristijanom Aleksićem (50) iz Drniša, koji je iz čista mira ubio dostavljača pice Luku M. (19), govorio je o problemima zatvorskog sistema u Hrvatskoj i iskustvu koje je imao sa čovekom koji je danas ponovo osumnjičen za teško ubistvo. Rekao je da je Kristijan podvojena ličnost i da je čak maltretirao mačke!

Njegove tvrdnje otvaraju pitanje koliko institucije u Hrvatskoj zaista mogu da prepoznaju i spreče nasilno ponašanje kod pojedinaca koji već imaju ozbiljnu kriminalnu prošlost.

Andonov tvrdi da je još tokom boravka u zatvoru primetio kod Aleksića ozbiljne psihološke poremećaje i nasilne obrasce ponašanja. Kako kaže, veoma brzo je shvatio da se radi o osobi koja „ne rasuđuje na način na koji bi trebalo da rasuđuje čovek njegovih godina“.

- Vrlo brzo sam u kontaktima s njim shvatio da se radi o dečku koji zapravo ima mozak šesnaestogodišnjeg dečaka i ne rasuđuje na način na koji bi trebalo čovek njegovih godina. Shvatio sam da je podvojena ličnost - ispričao je Andonov.

Posebno ga je zabrinjavalo to što je Aleksić pokazivao agresiju prema slabijima, maltretirao je mačke dok se istovremeno ulagivao ljudima koje je smatrao moćnijima od sebe. Kako kaže, Aleksiću je bio uzor izvesni Srđan Mrđan, psihopata koji je sa 16 godina ubio devojčicu.

- Srđan je njemu bio idol po svemu. S obzirom na to da su obojica bili psihopate, on je poštovao jačeg od sebe i verojatno u njemu video nešto što bi i sam želeo da postane - rekao je sagovornik iz Hrvatske.

Prema njegovim rečima, zatvorski sistem nije imao adekvatan odgovor za takve osobe.

- Njemu nije bilo mesto na tom odeljenju, već u psihijatrijskoj ustanovi - rekao je Andonov za RTL Direkt, ističući da ozbiljan stručni rad sa zatvorenicima gotovo da ne postoji. Kao jedan od najvećih problema naveo je nedostatak psihijatara i stručnih timova u kaznenim ustanovama, zbog čega se, smatra, mnogi zatvorenici nakon odslužene kazne vraćaju nasilju i kriminalu.

On tvrdi da se u zatvorima u Hrvatskoj premalo radi na proceni rizika i promeni ponašanja osuđenika.

- Za 18 godina, koliko sam bio u zatvoru, niko od stručnih osoba nije razgovarao sa mnom - rekao je, dodajući da sistem funkcioniše više kao mesto izolacije nego kao prostor za ponovnu socijalizaciju.

Andonov smatra da je recidivizam posledica upravo takvog pristupa. Po njegovom mišljenju, ljudi nakon izlaska iz zatvora ostaju stigmatizovani i bez ikakve podrške države. Ističe da bivši zatvorenici teško pronalaze posao i normalno mesto u društvu, čak i kada pokušavaju da promene život i obrazuju se.

Inače, Kristijan Aleksić priznao je krivicu za ovaj zločin i istakao „da se ne kaje“, glase nezvanične informacije iz tužilaštva.

Podsetimo, nesrećni Luka M. ubijen je u subotu oko 23 sata u Drnišu, kada je Kristijanu donosio naručenu picu.

Posle zatvora završio Pravni fakultet

Aleksić se sreo sa Andonovim početkom dvehiljaditih. Aleksić je tada služio 12-godišnju kaznu zbog ubistva devojke, dok je Andonov bio osuđen na 21 godinu zbog krijumčarenja kokaina. Uprkos dugogodišnjoj kazni, Andonov je završio Pravni fakultet i danas pomaže bivšim zatvorenicima kroz rad udruženja. Ipak, tvrdi da institucije često odbijaju saradnju sa ljudima koji imaju kriminalnu prošlost, bez obzira na njihove kasnije rezultate i trud.

