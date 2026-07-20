Ruske vlasti optužile su danas Ukrajinu da je dronom napala putnički autobus u Belgorodskoj oblasti, pri čemu je poginulo pet civila, uključujući i mladića (17).

Prema navodima Moskve, još troje povređenih nalazi se u kritičnom stanju u bolnici, dok je ukupno povređeno 23 ljudi.

Guverner Belgorodske oblasti Aleksandar Šuvajev saopštio je na Telegramu da se napad dogodio u gradu Šebekinu.

"Danas je u gradu Šebekinu dron kojim su upravljali teroristi iz Kijeva namerno pogodio putnički autobus", naveo je Šuvajev.

On je dodao da je u napadu, prema preliminarnim podacima, poginulo pet osoba.

"Teškog srca saopštavam da je u ovom nehumanom i odvratnom napadu život izgubilo pet nedužnih civila, među njima i maloletnik. Poginule su četiri žene i jedan maloletnik", rekao je guverner.

Ukrajinske vlasti za sada nisu komentarisale optužbe Moskve.

Agencija Reuters navodi da nije mogla nezavisno da potvrdi tvrdnje ruskih zvaničnika.

Inače, Belgorodska oblast, koja se graniči sa ukrajinskom Harkovskom oblasti, od početka rata u februaru 2022. godine često je meta napada iz pravca Ukrajine.

I Rusija i Ukrajina više puta su negirale optužbe da namerno gađaju civilne ciljeve.