U Srbiji se u ponedeljak, 20 jula, na severu zemlje očekuje pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno vreme, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 17 do 22 stepena, a najviša od 27 do 33.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 20 stepeni, a najviša oko 28.

Prema prognozi za narednih sedam dana, do petka (24. jula) očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će grmljavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom biti moguće još samo u utorak (21. jula) na jugozapadu i jugu zemlje.

Maksimalna temperatura biće uglavnom u intervalu od 24 do 30 stepeni, a u utorak (21. jula) na jugu i istoku Srbije toplije - do 33 stepena. Od subote (25. jula) biće pretežno sunčano uz porast temperature u svim krajevima, najavio je RHMZ.

Biometeorološka prognoza