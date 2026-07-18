

Jedan muškarac je poginuo, a dvojica su teže povređena - to je bilans velike tragedije koja se sinoć oko 22 sata dogodila u Proletnjoj ulici u Starčevu, kada je jedan od pomenutih muškaraca slučajno aktivirao bombu.

Kako nezvanično saznajemo od meštana, muškarci su u četrdesetim godinama života, a tragedija se dogodila tokom druženja uz muziku sa zvučnika u dvorištu kuće nedaleko od ulaza u Starčevo. Navodno su se muškarci „igrali” bombom, a jedan ju je slučajno aktivirao.

Od eksplozije je jedan od njih izgubio život, dok su dvojica navodno zadobila ozbiljne povrede ekstremiteta.

O ovom slučaju se nešto pre 1 sat iza ponoći oglasila i Policijska uprava u Pančevu, čije saopštenje prenosimo u celosti:

- U dvorištu porodične kuće u Starčevu večeras je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave, pri čemu je jedno lice izgubilo život, dok su dve osobe zadobile povrede. Povređeni su hitno prevezeni i hospitalizovani u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi. Policijski službenici su odmah obezbedili mesto događaja. Uviđaj je u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja ove eksplozivne naprave.

Alo/Zdravo Pančevo

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