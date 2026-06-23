Prava drama odigrala se sinoć na Novom Beogradu, kada je četrnaestogodišnji dečak pao u jarugu duboku oko 10 metara, nakon čega se na njega obrušio i deo stene.

Prema prvim informacijama, maloletnik je zadobio teške telesne povrede, među kojima je i prelom pršljena, zbog čega je hitno transportovan na dalje lečenje.

Dojava o povređenom detetu na nepristupačnom terenu u Vojvođanskoj ulici primljena je oko 20 časova. Zbog konfiguracije terena ekipe Hitne pomoći nisu mogle samostalno da priđu dečaku, pa su na teren upućeni pripadnici Sektora za vanredne situacije.

U akciji spasavanja učestvovali su pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica sa Novog Beograda i Voždovca, koji su na lice mesta stigli sa četiri vozila i 14 vatrogasaca-spasilaca.

Po dolasku su zatekli dečaka na dnu jaruge, pri čemu se preko njega nalazio obrušeni deo stene. U saradnji sa ekipom Hitne pomoći, spasioci su pažljivo uklonili prepreke, oslobodili povređenog dečaka, imobilisali ga i izvukli na bezbedno mesto.

Zahvaljujući brzoj reakciji spasilačkih službi, maloletnik je uspešno izvučen iz jaruge i prevezen u zdravstvenu ustanovu radi daljeg lečenja i dijagnostike.

Nadležni organi utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Telegraf.rs