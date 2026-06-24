Nemački kancelar Fridrih Merc ugostio je danas u Berlinu francuskog predsednika Emanuela Makrona, italijansku premijerku Đorđu Meloni, poljskog premijera Donalda Tuska i britanskog premijera Kira Starmera, objavio je Juronjuz.

Planirani su radni sastanak i zajednička večera. Na dnevnom redu su nastavak podrške Ukrajini, uloga Evrope u rešavanju rata u Iranu i raspodela opterećenja među članicama NATO-a. Sve će to biti neizbežna pitanja i na samitu 32 države članice saveza 7. i 8. jula u Ankari.

"Danas smo ovde zajedno, u formatu E5, da potvrdimo da će naše zemlje očuvati evropsko jedinstvo i transatlantsko jedinstvo", istakao je poljski premijer Tusk na današnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare.

Na konferenciji za novinare, Merc je naveo i da su se sve zemlje članice obavezale da značajno povećaju svoje vojne izdatke. Format E5 pokrenut je 2024. godine kako bi okupio ministre odbrane najvećih evropskih vojnih sila i zemalja koje izdvajaju novac iz budžeta za odbranu, koordinisao podršku Ukrajini, rešio pitanje postepenog povlačenja SAD iz Evrope i stvorio zajedničke odbrambene projekte.

Berlin je odlučio da danas ipak okupi zemlje E5 uprkos političkim previranjima koja su zahvatila London u ponedeljak, nakon što je Starmer podneo ostavku na mesto premijera pod pritiskom sopstvene Laburističke stranke nakon katastrofalnog rezultata lokalnih izbora.

Kako Juronjuz podseća, Starmer je igrao centralnu ulogu u evropskim bezbednosnim pregovorima, kopredsedavajući sa Makronom takozvanom "Koalicijom voljnih", koja ima za cilj da obezbedi bezbednosne garancije i vojne obaveze kao deo budućeg mirovnog sporazuma sa Ukrajinom.

Dodaje se da ostaje otvoreno pitanje koliko će njegov verovatni naslednik u Dauning stritu, Endi Bernam, biti posvećen obećanjima o potrošnji za odbranu i mirovnom procesu u Ukrajini. Merc je pozicionirao Nemačku kao kopredsedavajućeg koalicije - uloga koja bi mogla dodatno da poraste ako se politička kriza u Velikoj Britaniji produbi ili ako se promeni politički pravac zemlje.

Ranije ovog meseca, Makron, Starmer i Merc sastali su se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u formatu E3 kako bi razgovarali o bezbednosnim garancijama i vojnoj podršci, posebno u oblastima antibalističkih raketa i mogućnosti dubokih udara.

Sastanak je izazvao kritike Italije i Poljske, koje su isključene iz razgovora - što je dovelo do poteza da se format proširi na E5 i uključi druge dve glavne odbrambene sile Evrope.

Pristalice E5 tvrde da E3 pruža preusku osnovu za donošenje odluka, posebno imajući u vidu ulogu Poljske kao ključnog logističkog čvorišta za ratne napore Ukrajine i kažu da bi svaki mirovni sporazum zahtevao blisko učešće Varšave.

Međutim, trenutno postoji ozbiljan diplomatski raskol između Poljske i Ukrajine. Drugi vide E3 kao prirodni format za razgovore sa Rusijom, jer grupa ima jak vojni uticaj u nuklearnom odvraćanju, obaveštajnim snagama i mogućnostima dubokih udara. Samit u julu u Ankari dolazi u kritičnom trenutku za NATO, jer je Tramp kritikovao evropske saveznike zbog toga što nisu podržali njegov rat protiv Irana. Predstojeći samit NATO-a održava se u kontekstu postepenog smanjenja prisustva Vašingtona u Evropi, ne samo u pogledu konvencionalnih vojnih sredstava, već i u pogledu takozvanih strateških sredstava, logistike, komandnih struktura i infrastrukture koja je osnova sposobnosti projektovanja i održavanja borbene moći.

Prošle nedelje, američki ministar odbrane Pit Hegset oštro je kritikovao saveznike NATO-a na sastanku ministara odbrane u Briselu, pozivajući Evropljane da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost, dok je najavio šestomesečni pregled nivoa američkih snaga na kontinentu.