Užas! Muškarac M. S. (41) iz okoline Prokuplja uhapšen je zbog sumnje da je svoju majku G. S. (69) izbo nožem nasmrt! Nesrećnu ženu je navodno sečivom ubadao u vrat dok nije izdahnula, a maltretirao je i ranije!

Kako saznajemo, stravičan napad se dogodio u noći između petka i subote, oko 2 sata posle ponoći, u porodičnoj kući u selu Nova Božurna kod Prokuplja. Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni je nakon zločina, oko 1.45 časova, sam pozvao policiju. Na adresu su ubrzo stigle policijske patrole i ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt nesrećne žene.

- Sumnja se da je nasrnuo na nesrećnu ženu, a zatim je mahnito po vratu ubadao nožem dok nije iskrvarila i preminula. Nakon zločina, M. S. je navodno sam pozvao policiju, što ovaj zločin čini još strašnijim. Zločin je izvršen kuhinjskim nožem, a žena je zadobila više ubodnih rana u predelu vrata, od kojih je preminula na licu mesta. Postoji sumnja da je čak nesrećnu majku izbo na spavanju - navodi izvor blizak istrazi.

Meštani Nove Božurne i dalje su u neverici zbog porodične tragedije. Većina ne želi javno da govori o slučaju, dok pojedini navode da je osumnjičeni i ranije pravio probleme. Ćerka ubijene žene tvrdi da je majka godinama trpela nasilje i da je više puta tražila pomoć nadležnih institucija.

Prema rečima meštana, M. S. je odranije poznat policiji zbog imovinskih krivičnih dela i više puta je bio na izdržavanju zatvorske kazne. Navode i da je imao problema s alkoholom, a pojedini tvrde i sa narkoticima.

- Njegova majka se zaista trudila da ga obuzda, da mu obezbedi sve što mu je bilo potrebno. Išla je u nadnicu dok je mogla da radi. On je problematičan, zato ga je i žena ostavila - kažu meštani ovog sela za Kurir.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju obavljen je uviđaj, a M. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan zbog sumnje da je počinio ubistvo.

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