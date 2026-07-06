Tropske noći poslednjih nedelja mnogima otežavaju san. Ventilatori, mokri peškiri i različiti trikovi za rashlađivanje često ne daju željeni rezultat, pa spavanje na visokim temperaturama postaje pravi izazov.

Stručnjaci iz magazina Good Housekeeping izdvojili su jednostavan savet koji traje svega nekoliko sekundi, a koji bi mogao da učini noći prijatnijim.

Zašto bi trebalo odmaknuti krevet od zida?

Ako je krevet naslonjen na spoljašnji zid ili zid koji je tokom dana bio izložen direktnom suncu, moguće je da upravo on dodatno zagreva prostor u kojem spavate.

Naime, zidovi tokom dana upijaju veliku količinu toplote, a nakon zalaska sunca nastavljaju satima da je isijavaju u prostoriju. Zbog toga vazduh oko kreveta ostaje topliji nego u ostatku sobe.

Praktično, ako spavate uz takav zid, nalazite se pored površine koja još dugo nakon zalaska sunca emituje akumuliranu toplotu.

Dovoljno je nekoliko centimetara

Prema savetu stručnjaka, nije potrebno potpuno preuređivati spavaću sobu. Dovoljno je da krevet odmaknete nekoliko centimetara od zida.

Na taj način omogućava se bolja cirkulacija vazduha između zida i kreveta, pa se manje toplote prenosi na dušek. Istovremeno se smanjuje zadržavanje toplog vazduha iza kreveta, što može doprineti prijatnijem osećaju tokom spavanja.

Nije čudesno rešenje, ali može pomoći

Ovaj trik neće potpuno rashladiti prostoriju niti zameniti klima-uređaj, ali stručnjaci ističu da tokom veoma toplih noći i mala razlika u temperaturi može biti dovoljna da lakše zaspite i imate kvalitetniji san.

Ako uz ovaj savet koristite i druge načine rashlađivanja, poput provetravanja u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima, spuštanja roletni tokom dana i lagane pamučne posteljine, šanse za mirniji san tokom letnjih vrućina mogu biti znatno veće.