Marko J. (18) i Bogdan M. (18), osamnaestogodišnji najbolji prijatelji iz Banje Koviljače, poginuli su na licu mesta u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče nešto pre šest sati ujutru na samom ulazu u to mesto, kod takozvane Mazalove stanice. Do stravičnog udesa je došlo kada je automobil marke „golf“, kojim je upravljao tinejdžer sa probnom vozačkom dozvolom, usled neprilagođene brzine izleteo iz oštre krivine iz pravca Loznice i silovito se zakucao u stablo pored puta.

Snažan prasak u rano jutro prekinuo je tišinu i probudio žitelje okolnih kuća u blizini mesta tragedije. Šokirani meštani odmah su istrčali na ulicu kako bi pomogli, ali su zatekli prizor koji ledi krv u žilama. O silini udara najbolje je svedočila smrskana šasija „golfa“, koja je bila doslovno omotana oko debelog stabla, dok nesrećnim tinejdžerima od zadobijenih povreda nije bilo spasa.

Na teren je hitno upućeno šest pripadnika lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice sa specijalnim vozilima. Oni su satima teškim alatom sekli zgužvani lim i delove potpuno uništene karoserije kako bi uspeli da dopru do tela nastradalih mladića. Ekipa Hitne pomoći, koja je na lokaciju stigla u rekordnom roku, nažalost je mogla samo da konstatuje tragičan ishod.

Ubrzo je na mesto nesreće izašao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici radi obavljanja uviđaja. On je odmah naložio da se izvrši sudska obdukcija tela kako bi se precizno utvrdili svi detalji i okolnosti pod kojima je došlo do ove velike tragedije.

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