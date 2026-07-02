Slučaj Lejsi Flečer iz američke savezne države Luizijane šokirao je javnost zbog stravičnih okolnosti u kojima je živela i preminula. Kada je 3. januara 2022. godine njena majka pozvala hitne službe i prijavila da je pronašla ćerku mrtvu na kauču u dnevnoj sobi, policajci nisu mogli ni da naslute prizor koji će zateći.

Lejsi je imala 36 godina, a istraga je pokazala da je više od decenije živela potpuno izolovana u porodičnoj kući. Nakon pogoršanja zdravstvenog stanja i izražene socijalne anksioznosti, gotovo da nije napuštala kauč, dok njeni roditelji, Šila i Klej Flečer, nisu zatražili medicinsku pomoć niti pokušali da joj obezbede adekvatno lečenje. Umesto toga, donosili su joj hranu i vodu, ostavljajući je da dane provodi na istom mestu, bez osnovne nege.

Obdukcija je otkrila da je Lejsi bila teško neuhranjena, sa brojnim ranama nastalim dugotrajnim ležanjem i ozbiljnim infekcijama koje su dovele do sepse, zvaničnog uzroka smrti. Istražitelji su naveli da su uslovi u kojima je pronađena ukazivali na dugogodišnje zanemarivanje, dok je ostatak porodične kuće bio uredan i održavan.

Roditelji su tvrdili da je Lejsi sama želela da ostane na kauču i da su poštovali njene želje, ali tužilaštvo je zaključilo da su godinama zanemarivali ćerku i uskraćivali joj neophodnu medicinsku pomoć. Protiv njih je najpre podignuta optužnica za ubistvo drugog stepena, ali su 2024. godine prihvatili sporazum kojim je delo prekvalifikovano u ubistvo iz nehata. Sud ih je potom osudio na ukupno 40 godina zatvora, od čega će 20 godina služiti iza rešetaka, dok je ostatak kazne uslovno suspendovan uz višegodišnji nadzor nakon izlaska na slobodu. Slučaj Lejsi Flečer ostao je jedan od najpotresnijih primera porodičnog zanemarivanja u novijoj američkoj istoriji.

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