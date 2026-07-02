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Gorak krastavac može da pokvari celu salatu: Ovaj stari trik koji se i danas koristi će popraviti stvar za 30 sekundi
Reč je o jednostavnom postupku koji traje svega nekoliko sekundi, zbog čega ga mnogi i danas rado primenjuju
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