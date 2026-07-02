Krastavac je nezaobilazan sastojak letnjih salata, ali dovoljno je da naiđete na jedan gorak plod kako bi se ukus celog obroka pokvario. Gorčina se najčešće javlja zbog prirodnih jedinjenja koja biljka stvara kada je izložena visokim temperaturama, suši ili drugim nepovoljnim uslovima tokom rasta.

Iako ne postoji siguran način da se gorčina u potpunosti ukloni, postoji jednostavan kuhinjski trik koji se decenijama prenosi među domaćicama. Ne zahteva dodatne sastojke, traje manje od jednog minuta, a mnogi tvrde da daje odlične rezultate.

Prvo odsecite deo kod peteljke

Najpre odsecite jedan do dva centimetra krastavca sa strane na kojoj se nalazila peteljka. Upravo se u tom delu najčešće nalazi najveća koncentracija jedinjenja koja daju gorak ukus.

Odsečeni deo nemojte bacati. Prislonite ga na presek krastavca i kružnim pokretima trljajte oko 30 sekundi.

Vrlo brzo će se pojaviti gusta bela pena – upravo zbog nje je ovaj trik postao toliko poznat.

Kada pena prestane da se stvara, obrišite presek papirnim ubrusom ili ga kratko isperite pod mlazom hladne vode, a zatim nastavite sa ljuštenjem ili sečenjem krastavca.

Da li ovaj trik zaista funkcioniše?

Iako ne postoje čvrsti naučni dokazi da bela pena uklanja kukurbitacin – prirodno jedinjenje odgovorno za gorčinu – mnogi tvrde da je ukus nakon ovog postupka primetno blaži.

Neki smatraju da se trljanjem uklanja deo soka u kojem je gorčina najizraženija, dok drugi veruju da se skida površinski sloj oko preseka u kojem se nalaze gorke materije.

Bez obzira na objašnjenje, reč je o jednostavnom postupku koji traje svega nekoliko sekundi, zbog čega ga mnogi i danas rado primenjuju.

Još dva načina da ublažite gorčinu

Ako krastavac i dalje ima gorak ukus, mogu pomoći i sledeći trikovi:

Oljuštite ga deblje nego inače , jer se najveća koncentracija gorkih jedinjenja nalazi neposredno ispod kore.

, jer se najveća koncentracija gorkih jedinjenja nalazi neposredno ispod kore. Uklonite sredinu sa semenkama, naročito kod većih i starijih krastavaca, jer i ona može doprineti gorčini.

Posolite pre serviranja

Još jedan jednostavan trik jeste da isečene kolutove lagano posolite i ostavite desetak minuta.

So će izvući višak tečnosti, a sa njom se često ublažava i intenzitet gorčine. Nakon toga dovoljno je da krastavac kratko isperete i spreman je za salatu, sendvič ili drugo jelo.

Ako vam se povremeno dogodi da kupite gorak krastavac, ovi jednostavni trikovi mogu pomoći da poboljšate njegov ukus i izbegnete da cela salata završi u kanti.