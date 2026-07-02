Dokument objedinjuje podatke više organa državne uprave i pruža sveobuhvatnu analizu migracionih kretanja u Srbiji tokom 2025. godine, a njegovo redovno ažuriranje predstavlja zakonsku obavezu i deo je aktivnosti usklađivanja sa međunarodnim standardima u oblasti migracija, saopštila je Vlada Srbije.

Usvajanjem Migracionog profila obezbeđuje se pouzdana osnova za planiranje i sprovođenje mera migracione politike.

Za sprovođenje ovog zaključka nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Srbije, navodi se u saopštenju.