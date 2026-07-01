RHMZ je takođe za celu Srbiju upalio narandžasti alarm i to, u većem delu zemlju, zbog čak tri pojave - visokih temperatura, grmljavine i pljuskova.

Međutim, to što će da pada kiša ne znači da neće biti toplo. Naime, i dalje je na snazi upozorenje na visoke temperature.

"Danas (01.07.) malo svežije, ali i dalјe toplo, na severu Vojvodine do 35 stepeni Celzijusa. Od četvrtka (02.07.) osetniji pad temperature sa maksimalnim vrednostima ispod 30 stepeni", navodi se u upozorenju RHMZ.

Na snazi je za danas i sutra i upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode.

"Danas i sutra (01-02.07.) biće promenlјivo i nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, a lokalno se očekuju i intenzivniji plјuskovi i pojava grada, kao i jak i olujni vetar u zoni plјuskova", upozorava RHMZ.

Na snazi je i upozorenje za područje Beograda takođe na vremenske nepogode.

"Danas i sutra (01-02.07.) promenlјivo i nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i pojavom grada", upozorava RHMZ.

Danas manji, od četvrtka osetniji pad temperature

Danas malo svežije ali još uvek toplo sa najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni, a zatim se očekuje osetan pad temperature pa će od četvrtka najviša dnevna temperatura biti ispod 30 stepeni.

Danas i sutra promenlјivo oblačno i nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, ponegde i vremenskim nepogodama (veća količina padavina za kratko vreme, jak i olujni vetar i grad).

U petak na severu i zapadu zemlјe suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni plјuskovi s grmlјavinom.

Od subote pretežno sunčano.

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