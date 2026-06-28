Na licu mesta odmah su poginule dve odrasle osobe i dva deteta, a danas je povredama podleglo treće dete što čini pet stradalih.

U nesreći su učestvovala dva putnička automobila koja su se sudarila na 155. kilometru državnog puta broj 3, blizu mesta Bikabranj. Na lice mesta bili su poslati policija, Hitna pomoć, vatrogasci kao i tri helikoptera Hitne pomoći.

U jednom automobilu bilo je troje dece i dve odrasle osobe. Dvoje dece je poginulo na licu mesta, dok je treće dete danas podleglo povredama.

Dvoje odraslih koji su bili u drugom vozilu su poginuli na licu mesta. Uviđaj je trajao satima zbog čega je ova deonica puta bila u potpunosti zatvorena za saobraćaj.

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