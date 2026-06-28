Stariji muškarac iz Prokuplja stradao je rano jutros od strujog udara. On je radio nešto oko dečijeg bazena dok je bila uključena pumpa za prečišćavanje vode.

Prema prvim informacijama onesvešćenog i gotovo bez znakova života, nesrećnog muškarca pronašli su članovi porodice oko 8.30 časova, te su pozvali Hitnu pomoć.

Kada je ekipa Hitne službe Doma zdravlja Prokuplje stigla na lice mesta, muškarac je davao znake života, ali je ubrzo preminuo.

Iako je pokušana reanimacija, nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

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