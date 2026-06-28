Osmogodišnji mališan iz sela Brestovac kod Bora preminuo je u noći između 26. i 27. juna u Opštoj bolnici u Boru.

Velika tragedija zadesila je porodicu Stanković iz Brestovca, koja nije mogla ni da nasluti da će svoje dete odvesti u bolnicu kako bi mu bila pružena pomoć, a potom ga ispratiti iz bolničke kapele.

- Roditelji su u trenutku kada je detetu pozlilo bili na sahrani poznanika koji je preminuo na letovanju u Grčkoj. Odmah su ga odvezli u Hitnu službu jer se žalio na bolove u uhu i imao temperaturu od oko 38 stepeni. Kasnije se sve iskomplikovalo do te mere da je dete izgubilo život. Dragi Bože, kakva tragedija! Ne mogu ni da zamislim kroz šta prolaze roditelji - ispričala je poznanica porodice iz Brestovca, sela koje je od juče zavijeno u crno.

Povodom tragedije koja se dogodila u Zdravstvenom centru u Boru, u noći između 26. i 27. juna, nakon iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja osmogodišnjeg dečaka iz Brestovca, ova zdravstvena ustanova oglasila se zvaničnim saopštenjem radi objektivnog informisanja javnosti.

"Detetu je odmah po prijemu započeto intenzivno lečenje u skladu sa pravilima medicinske struke. Nakon sprovedene hitne terapije, konvulzivni napad je prekinut, a dete je stabilizovano, uz registrovanu telesnu temperaturu od 38,3 stepena", navodi se u saopštenju Zdravstvenog centra Bor.

Međutim, uprkos početnoj stabilizaciji zdravstvenog stanja, dečaku se stanje naglo pogoršalo.

"U 02.20 časova došlo je do iznenadnog srčanog zastoja. Dežurni lekar i kompletan medicinski tim bez odlaganja su započeli mere reanimacije i primenili sve terapijske postupke u skladu sa važećim stručnim smernicama. Više od sat i po vremena vođena je neprekidna i intenzivna borba za život deteta, uz maksimalno zalaganje svih zdravstvenih radnika koji su učestvovali u njegovom zbrinjavanju. Uprkos svim preduzetim merama i uloženim naporima, reanimacija, nažalost, nije dala rezultat, te je smrt konstatovana u 3.53 časa", navodi se u saopštenju.

Iz Zdravstvenog centra ističu da su preduzete sve mere u skladu sa medicinskim standardima, ali da će zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja i smrtnog ishoda slučaj biti predmet detaljnog ispitivanja kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.



Nadležni tužilac u Boru naložio je obdukciju tela, koju će obaviti stručnjaci sudske medicine. O slučaju su obavešteni i zdravstvena inspekcija, kao i Ministarstvo zdravlja, koje je po hitnom postupku naložilo vanredni nadzor. U samom Zdravstvenom centru Bor pokrenuti su unutrašnja provera i stručna kontrola rada.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku smrti osmogodišnjeg dečaka iz Brestovca. Odgovori na pitanja kako je došlo do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja i smrtnog ishoda, očekuju se nakon rezultata obdukcije i okončanja istrage nadležnih organa.

Iz Zdravstvenog centra Bor uputili su najiskrenije saučešće porodici Stanković.

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