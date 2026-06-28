Vozač motora koji je teško povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Gornja Gorevnica kod Čačka, uprkos naporima lekara, preminuo je od težine zadobijenih povreda.

- U Urgentno prijemno odeljenje OB Čačak u pratnji Službe Hitne pomoći dovežena je muška osoba 1991. godište iz saobraćajne nezgode kao motociklista, bez znakova života, pored svih mera reanimacije konstatovan je smrtni ishod - potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Do nezgode je došlo tokom popodnevnih sati kada je motociklista udario otpozadi u automobil koji se kretao ispred njega.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

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