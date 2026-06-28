Carinski propisi ne odnose se samo na oružje i ilegalnu robu. Stroga pravila važe i za gotov novac, alkohol, cigarete, hranu, lekove, nakit i tehničku robu, a njihovo nepoštovanje može skupo da košta.

Novac iznad 10.000 evra morate prijaviti

Gotovina u iznosu od 10.000 evra ili više može se preneti preko granice, ali je obavezno prijaviti carinskim organima.

Ukoliko to ne učinite, deo novca može biti privremeno oduzet, a protiv putnika se pokreće prekršajni postupak. Sud zatim odlučuje da li će novac biti vraćen ili trajno oduzet.

Nova garderoba i tehnika nisu uvek lični prtljag

Građani Srbije bez plaćanja dažbina mogu uneti robu za lične potrebe do vrednosti od 100 evra.

Skuplji telefoni, laptopovi, satovi, parfemi ili garderoba sa etiketama mogu biti predmet carinskog postupka ukoliko nisu prijavljeni. Za robu vrednu do 3.000 evra moguće je platiti dažbine po skraćenom postupku.

Koliko alkohola i cigareta smete da unesete?

Pri ulasku u Srbiju kopnenim putem punoletni putnik može da unese:

do 1 litar žestokog alkoholnog pića ili 1 litar penušavog i likerskog vina,

ili 1 litar penušavog i likerskog vina, 50 cigareta , ili

, ili 25 cigarilosa,

10 cigara,

ili 50 grama duvana.

Prekoračenje dozvoljenih količina može dovesti do zaplene robe i novčanih kazni.

Meso i mlečni proizvodi imaju ograničenje

Hrana životinjskog porekla podleže posebnim pravilima.

Moguće je preneti najviše 1 kilogram mesa, mesnih prerađevina ili mlečnih proizvoda, pod uslovom da ne potiču iz zemalja za koje postoje zabrane uvoza.

Pazite sa zlatom i skupim nakitom

Carina savetuje da vredan nakit, luksuzni satovi i investiciono zlato budu prijavljeni prilikom prelaska granice.

Ako ne možete da dokažete da ste nakit prethodno izneli iz zemlje ili da nije kupljen u inostranstvu, postoji mogućnost da bude privremeno ili trajno oduzet.

Lekovi nisu izuzetak

Lekovi za ličnu terapiju mogu se preneti, ali samo u količini potrebnoj za najviše 15 dana, uz originalno pakovanje i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Za lekove koji sadrže psihoaktivne supstance važe dodatna ograničenja i često je neophodna potvrda lekara, prenosi Kurir.

Kazne mogu biti veoma visoke

Za lakše carinske prekršaje propisane su novčane kazne od 20.000 do 30.000 dinara, dok za ozbiljnije slučajeve kazna može iznositi i višestruku vrednost neprijavljene robe.

Osim novčanih sankcija, carina može trajno oduzeti robu koja je predmet prekršaja, nakon čega se ona prodaje putem javnih aukcija.