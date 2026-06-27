Jedan od najmisterioznijih zločina koji je decenijama potresao Sjedinjene Američke Države dogodio se 5. aprila 1980. godine, kada je u kapeli bolnice u Toledu brutalno ubijena 71-godišnja časna sestra Margaret En Pal. Njeno telo pronađeno je u sakristiji bolnice u kojoj je radila, a obdukcija je pokazala da je najpre zadavljena, a zatim izbodena čak 31 put.

Istraga je od samog početka bila usmerena ka svešteniku Džeraldu Robinsonu, bolničkom kapelanu koji je radio zajedno sa časnom sestrom. Iako je saslušan neposredno nakon ubistva, nikada nije optužen, a slučaj je godinama ostao nerešen. Dodatnu sumnju izazvala je činjenica da je upravo Robinson predvodio misu na njenoj sahrani samo četiri dana nakon zločina.

Prema navodima tužilaštva, pojedine ubodne rane bile su raspoređene u obliku obrnutog krsta, zbog čega su istražitelji posumnjali da je ubistvo imalo elemente ritualnog ponižavanja žrtve. Telo časne sestre bilo je prekriveno oltarskim platnom, dok su položaj tela i odeće ukazivali na mogućnost se*sualnog napada, iako to nikada nije potvrđeno. Tokom istrage pominjana je i mogućnost da je zločin povezan sa satanističkim ritualima.

Preokret je usledio tek 2003. godine, kada se policiji javila žena tvrdeći da ju je Robinson godinama ranije se*sualno zlostavljao kao dete tokom navodnih rituala. Njena izjava podstakla je ponovno otvaranje istrage, a forenzičari su ponovo analizirali dokaze prikupljene još 1980. godine. Posebnu pažnju privukao je otvarač za pisma u obliku mača pronađen u Robinsonovom stanu, za koji su veštaci zaključili da nije mogao biti isključen kao moguće oružje kojim su nanete smrtonosne povrede.

Na suđenju 2006. godine tužilaštvo je izvelo i svedoke koji su tvrdili da su sveštenika videli u blizini kapele u vreme ubistva. Porota ga je proglasila krivim za ubistvo časne sestre, čime je postao jedan od retkih katoličkih sveštenika u istoriji SAD osuđenih za ubistvo.

Robinson je tokom narednih godina više puta pokušavao da obori presudu, ali su svi njegovi zahtevi odbijeni. Pre nego što je iscrpeo sve pravne mogućnosti, doživeo je srčani udar i prebačen je u zatvorsku bolnicu, gde je preminuo 4. jula 2014. godine, služeći zatvorsku kaznu.

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