Darko V. (46) zvani Prika, koji je brutalno likvidiran u kafiću prošle nedelje u Kumodražu, biće sahranjen danas na Centralnom groblju u Beogradu.

Kako smo ranije pisali, Darko V. ubijen je u ponedeljak, 22. juna, oko 15.40 sati u kafe-baru u Ulici Peke Dapčevića u Kumodražu nakon što je ustao od stola da se rukuje sa muškarcem koji je ulazio u lokal, da bi mu napadač, čim mu je žrtva okrenula leđa, ispalio hice direktno u glavu i nastavio da puca dok su šokirani gosti ležali na podu. Prijatelj koji je bio u Darkovom društvu Vuk M. pogođen je s dva metka i u teškom je stanju, ali stabilno.

Napadač je nakon zločina pobegao u nepoznatom pravcu, zbog čega je beogradska policija odmah proglasila akciju „Vihor“ i pokrenula intenzivnu potragu.

Podsetimo, raspisana je međunarodna poternica za N. K. i njegovim pomagačem, zbog sumnje da je počinio stravičnu likvidaciju.

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