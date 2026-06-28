"Kongres Jedinstvene Rusije, naše vodeće političke stranke, održava se u složeno, a može se reći i sudbonosno vreme za zemlju. U periodu korenske sistemske transformacije celog sveta", naglasio je Putin.

On je istakao da smo svedoci toga da se povećava broj regionalnih sukoba.

"Pojavljuju se nove veštačke prepreke za normalnu, uzajamno korisnu saradnju država i naroda", dodao je.

Ruski lider je naglasio da zapadne elite grubo sprovode pritisak na Rusiju.

"Ne uspevaju da nam nanesu strateški poraz niti da nas pobede na bojnom polju, pa pokušavaju da destabilizuju političku situaciju i izazovu unutrašnje nemire, ali ni u tome ne uspevaju", naglasio je.

Kako kaže, Zapad zato nastavlja da podstiče kijevski režim u borbi protiv Rusije, ne mareći za ukrajinski narod.

"Taj režim se povlači duž čitave linije fronta i zato je prešao na otvorene terorističke akcije. Kako drugačije nazvati ciljane napade na civilno stanovništvo, civilne objekte i praktično otvoreno vrbovanje otpadnika unutar naše zemlje radi izvođenja diverzija i terorističkih napada?", upitao je Putin.

Zapad, nastavio je ruski lider, sve to navodno bira da ne vidi dok istovremeno uvodi Rusiji nove, nezakonite sankcije.

"Još jednom ističem: Rusija se samouvereno suprotstavlja svim pokušajima da se obuzda naš razvoj. Imamo dovoljno snage, sredstava i političke volje. U to niko ne treba da sumnja", poručio je Putin.

On je dodao da Rusija vidi probleme, svesna ih je, te da će osigurati bezbednost kako same države, tako i njenih građana, kao i nepovredivost ruskih granica na dugi istorijski rok.

"Savladaćemo sve izazove koji su danas pred nama, uključujući terorističke napade na našu teritoriju i objekte infrastrukture", dodao je šef ruske države.

Putin je naglasio da će ruske vlasti podići rusku ekonomiju na fundamentalno novi tehnološki nivo u svim ključnim oblastima.

"Rusija čvrsto, kako se u narodu kaže, stoji na svojim nogama, ističe svoje ključne, suštinske interese i spremna je da se bori za njih, za našu budućnost, način života, suvereni pogled na svet, tradiciju i vrednosti", poručio je ruski predsednik.

Putin je naveo da će, usled trenutne situacije, pojedini planovi biti prilagođeni, ali da će svi strateški važni razvojni programi biti realizovani u punom obimu, kao i da će država ispuniti sve svoje socijalne obaveze.

"Prolazimo kroz težak period, ali on nas je mnogome naučio, omogućio nam je da zaista shvatimo suštinu toga šta znači biti ruski građanin i da cenimo značaj istinskog patriotizma", naglasio je.

On je zahvalio vojnicima i oficirima, dobrovoljcima, volonterima, lekarima, nastavnicima, spasiocima, vozačima, inženjerima i radnicima koji, kako je rekao, savesno i bez obzira na rizike hrabro rade svoj posao i služe otadžbini.

"Rusija je oduvek bila jaka, pobeđivala je. Upravo naše unutrašnje jedinstvo ne daje mira onima koji nam ne žele dobro. Kao što sam već isticao, oni bi želeli da ga poljuljaju, potkopaju i dovedu u pitanje. U tome nikada nisu uspeli, niti će uspeti sada", podvukao je Putin.

Prema njegovim rečima, čitav narod danas podržava heroje na frontu i veruje u rusku vojsku i mornaricu, a dužnost stranke Jedinstvena Rusija jeste da učini sve za pobedu.

Putin je istakao da stranka održava direktnu vezu sa jedinicama Oružanih snaga Rusije, preduzećima odbrambene industrije, kao i da pomaže stanovnicima Donbasa, Novorusije, Krima, Sevastopolja i pograničnih regiona, porodicama branilaca otadžbine i samim veteranima.

"Bezuslovno, neophodno je i dalje stvarati sve uslove kako bi takvi ljudi, koji su, kako sam više puta govorio, istinska elita Rusije, nastavili da služe zemlji i u civilnom sektoru, politici, ekonomiji, državnoj i lokalnoj upravi", dodao je.

Ruski predsednik je podsetio da će septembru će biti formiran deveti saziv Državne dume. U mnogim regionima takođe će biti održane velike izborne kampanje za organe zakonodavne i predstavničke vlasti, a njihov sastav biće obnovljen.

"Izbori će biti održani u utvrđenim rokovima, u strogom skladu sa zakonom, a biće preduzete sve mere za osiguranje bezbednosti članova izbornih komisija, kandidata, posmatrača i birača, kao i zaštite rezultata narodnog glasanja od bilo kakvih pokušaja spoljnog uticaja i manipulacija", podvukao je ruski lider.

On je izrazio uverenost da će politička borba biti otvorena i fer, jer je poverenje naroda u demokratske institucije neophodan uslov za stabilnost i jedinstvo društva.

Jedna od tema koja će bezuslovno biti na dnevnom redu izborne kampanje jeste zaštita tradicionalnih vrednosti, nastavio je Putin i dodao da po tom pitanju parlamentarne stranke imaju zajednički pristup.

"Ponavljam: Rusija može biti samo jaka, nezavisna sila. U suprotnom, Rusije neće biti. Pogledajte: čim pokažemo bilo kakvu slabost, Rusiju odmah ignorišu i počinju da koriste jezik sile. Oni pokušavaju, kako kažu, da nas oslabe svim mogućim sredstvima, da nas se reše kao globalnog faktora koji je uvek stajao na putu zlu. Niko nikada nije uspeo u tome. Neće uspeti sada, a neće uspeti ni u budućnosti", zaključio je predsednik Rusije Vladimir Putin.